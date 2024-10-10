Тоня Матвиенко впервые отреагировала на слухи о романе на стороне с известным певцом: их застали в объятиях друг друга

Украинская певица Тоня Матвиенко, дочь легендарной артистки Нины Матвиенко, которая с 2017 года состоит в браке с Арсеном Мирзояном, отреагировала на слухи о романе с исполнителем Романом Скорпионом. В 2021 году дуэт выпустил общую романтическую композицию "Я никому тебя не отдам", после чего звезд увидели в объятиях друг друга за кулисами одного из концертов.

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Певица опровергла слухи фанатов в эфире "Сніданку на 1+1". "Это был концерт, где мы вместе пели. Я просто была с Ниной, и мы приехали на концерт в одной машине", – объяснила Матвиенко.

Артистка добавила, что им с Романом удалось создать очень хорошую коллаборацию. "Мне кажется, я всех обнимаю, когда встречаю, – поделилась исполнительница, добавив, что уже привыкла к хейту. – Тринадцать лет – ничего нового. Была худее, полнее, могут обратить внимание, волосы, одежду, еще что-то. Оно очень предсказуемо, я уже их выучила".

Напомним, после выхода клипа "Я никому тебя не отдам" в соцсетях начали распространяться видео объятий Скорпиона и Матвиенко. Поклонники артистов предполагали, что между дуэтом может быть нечто большее, чем просто сотрудничество. Однако ни Антонина, ни Роман не подтверждали и не опровергали слухи до этого момента.

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