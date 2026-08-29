"У меня случилась беда". Надя Дорофеева экстренно отменила концерты из-за опасного диагноза: певице может понадобиться операция

Украинская певица Надежда Дорофеева сообщила, что вынуждена отменить ближайшие концерты и другие запланированные мероприятия из-за внезапного ухудшения состояния здоровья. У знаменитости произошло кровоизлияние в голосовую связку.

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Врачи подчеркнули, что диагноз певицы довольно опасен, поэтому в ближайшие дни ей запретили петь и даже слушать музыку, чтобы улучшить ситуацию без хирургического вмешательства. О внезапном недуге Дорофеева сообщила в своем Instagram.

"Друзья, со мной случилась беда. Мне запретили петь и говорить в течение ближайших 10 дней. Произошло кровоизлияние в голосовую связку. Как это случилось, я до сих пор не понимаю. Еще вчера я пела на мероприятии – горло немного болело, но я подумала, что это просто концертная переутомленность. Моя врач говорит, что это очень опасно и серьезно. И чтобы предотвратить осложнения, мне нельзя петь, говорить и даже слушать музыку, чтобы голосовые связки не напрягались", – поделилась звезда.

К публикации Надя Дорофеева добавила небольшой комментарий своего врача, в котором та четко указала: произошла "экстренная медицинская ситуация", из-за которой артистке придется приостановить работу. Кровоизлияние в связке может даже поставить под угрозу дальнейшую певческую карьеру звезды, ведь существует вероятность возникновения осложнений. Чтобы избежать худшего сценария, Дорофеева должна соблюдать "голосовой покой".

Знаменитость прислушалась к советам врача, хотя и очень расстроена тем, что не сможет встретиться с поклонниками, как планировалось: "Мы вынуждены отменить все ближайшие выступления, съемки и другие запланированные мероприятия. Сейчас надежда — обойтись без операции. Надеюсь, мы справимся. Простите, пожалуйста, за такие неудобства, мои дорогие слушатели, мне очень больно и очень жаль".

Позже Дорофеева вышла на связь в Instagram-stories и сообщила, что не сможет провести концерты 29 августа в Варшаве (Польша) и 5 сентября в Харькове. Команда певицы постоянно поддерживает связь с организаторами для определения новых дат музыкальных шоу.

Напомним, что это не первая проблема со здоровьем, которая возникла у Нади Дорофеевой за последнее время. Как рассказывала звезда в начале августа, у нее обострилась старая травма колена. За один месяц певице сделали четыре укола в ногу, чтобы она могла продолжить работать.

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