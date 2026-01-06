'У меня шок от этого интервью'. Участницы 'Холостяка 14' разнесли Тараса Цымбалюка и СТБ из-за нюансов, которые всплыли после финала

После завершения показа "Холостяка 14" актер Тарас Цымбалюк дал резонансное интервью, где раскрыл неожиданные подробности о проекте. Знаменитость не стал скрывать, что решил принять участие в шоу ради увеличения медийности и нового профессионального опыта, кроме того, получил довольно неплохой гонорар. А вот выбирая победительницу, он руководствовался не "зовом сердца", а советами продюсеров. Такие откровения Цымбалюка вызвали сильное возмущение у участниц реалити, поэтому они не скрывали эмоций и публично разнесли актера и СТБ.

Некоторые девушки сосредоточили внимание на лицемерии главного героя "Холостяка 14", ведь в кадре он постоянно подчеркивал искреннее желание найти любовь на шоу, тогда как в реальности имел совсем другую цель. Другие же красавицы не смогли умолчать тот факт, что участие в проекте для них и актера сопровождалось кардинально разными требованиями.

Ирина Кулешина

Владелица бренда купальников сделала небольшое сравнение слов Цымбалюка на разных шоу, чтобы продемонстрировать, насколько они отличаются. В своих stories Кулешина написала: "На проекте: "Ты особенная, мне с тобой хорошо". На пост-шоу: "Мне сложно было делать выбор на церемониях". На интервью: "Да мне было все равно, кто уйдет".

Дарья Романец

Значительно более многословной в своем посте была 28-летняя владелица свадебного агентства, с которой актер попрощался на 9 неделе проекта. Тогда отец девушки сказал, что она пришла на реалити для рекламы своего бизнеса, а Тарас Цымбалюк не захотел продолжать строить какую-то историю с ней из-за неискренности.

"У меня шок от этого интервью. Особенно когда Тарас в лицо мне сказал на съемках: "Я здесь не играю". Тарас, ты не жил со мной в палатках, в домах. Ты, бл*ха, не представляешь, что это был за п*здец у всех. Ненавижу ложь в лицо. И жаль слышать это от Тараса. Тоже хотела бы иметь просто гонорар за эти съемки, уважаемое СТБ", – написала предпринимательница.

Неприятные ощущения у Дарьи Романец возникли и из-за слов знаменитости о том, что ему захотелось извиниться только перед одной участницей шоу – финалисткой Анастасией Половинкиной, ведь якобы только она пришла туда не ради пиара. По словам владелицы свадебного агентства, этим артист будто показал, что чувства других девушек для него ничего не значили.

Диана Зотова

А вот модель была не сильно удивлена громкими заявлениями Тараса Цымбалюка, мол, он просто озвучил все, что "на самом деле происходило за кулисами проекта". Гораздо большее возмущение у Дианы Зотовой вызвал тот факт, что актер и девушки имели разные условия участия в реалити.

"Почему девушек-участниц закрывают на несколько месяцев без телефонов, без возможности видеться с друзьями и родными, с кучей контрактных ограничений, тогда как "холостяк" спокойно живет своей жизнью, иногда приходит на съемки, за которые еще и получает деньги, и вообще может делать все что хочет? Может, если бы "холостяк" был так же изолирован, как девушки, то ему было бы не "все равно, кто покинет проект", – высказалась модель.

София Шамия

Не смогла сдержать эмоций и обладательница титула "Мисс Украина 2023". В своих соцсетях модель сообщила: заплатила СТБ штраф в размере 5 тысяч долларов, ведь покинула реалити после ссоры с девушками, не попрощавшись с Цымбалюком. Шамия призвала канал вернуть ей эти средства, ведь с актера не взыскали никаких выплат, несмотря на шокирующие подробности.

"После интервью Тараса имею только одну просьбу: СТБ и проект "Холостяк", верните мои 5 тысяч долларов! Впервые озвучу причину штрафа: мне сказали, что я должна его заплатить, потому что не попрощалась с Тарасом лично! Я единственная за все сезоны, кто платил штраф. К Тарасу у меня вопросов нет – это его выбор. Получается, ему можно публично говорить, что это был пиар и что никаких чувств не было. А мне уйти не попрощавшись, нет? Надеюсь, что ни одна девушка не подаст заявку на это телешоу", – написала София Шамия.

