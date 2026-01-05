Это не Надин: Тарас Цимбалюк назвал единственную участницу, которая пришла на 'Холостяк 14' ради любви

Актер Тарас Цимбалюк из "Холостяка 14" признался, что только одна из участниц пришла на проект с искренним намерением построить отношения именно с ним. По словам главного героя сезона, речь идет не о победительнице Надин Головчук, а о финалистке Анастасии Половинкиной.

Видео дня

Комментируя вылет Ирины Пономаренко за шаг до финала, Цимбалюк объяснил в интервью Еве Коршик, что на определенном этапе проекта перестал чувствовать реальную перспективу развития чувств с кем-либо из участниц. По его словам, решения о дальнейшем выборе принимались скорее на основе коммуникации, а не глубокой эмоциональной привязанности.

"Я не почувствовал, что может с кем-то сложиться сочетание на проекте. Когда собралась тройка девушек, с которыми более-менее складывалось общение, мы с продюсерами сели советоваться, потому что у меня был тупик. Мне было абсолютно все равно, кто следующим должен покинуть проект", – рассказал Цимбалюк.

В то же время Цимбалюк отметил, что сознательно избегал обещаний относительно совместного будущего, ведь уже тогда воспринимал участие в шоу как "капсульную историю". По его словам, единственный человек, перед которым он считал необходимым извиниться, – это Анастасия Половинкина.

"Это единственная девушка, которая пришла в этот проект за мной. Это девушка, которая не пиарилась на этом проекте, это девушка, которая на постшоу сидела, включали кадры с "Холостяками – она просто ревела от того, что я ее не выбрал. Я перед этим человеком извинился несколько раз, потому что я задел ее чувства. Она пришла в этот проект искренне, и мне было очень неприятно, что именно из-за меня у нее такая драматическая реакция", – признался актер.

Актер добавил, что сожалеет, что не почувствовал глубины ее переживаний раньше. По его словам, если бы осознал это за кадром, то попытался бы поговорить с Анастасией до финального решения, чтобы быть более осторожным в отношении к ее эмоциям.

Отметим, Анастасия Половинкина после финала также рассказала о пережитом. В своей заметке в Instagram она призналась, что поняла результат церемонии еще до объявления решения – по взгляду Тараса Цимбалюка. Финальный выпуск она назвала одним из самых тяжелых эмоционально, несмотря на "невероятное свидание" накануне.

"Когда зашла в зал и подошла к Тарасу уже все поняла, по глазам. Просто не хотела верить. Не слышала тогда ни одного слова и не помню, даже как дошла до машины и что говорила", – говорила она.

В комментариях к сообщению ей ответил и сам Тарас Цимбалюк, коротко поддержав девушку: "Обнимаю тебя, моя хорошая! Ты все знаешь и чувствуешь".

Напомним, в финале "Холостяка 14" Тарас Цимбалюк вручил кольцо фотомодели Надин Головчук. До решающего этапа также дошли Анастасия Половинкина и Ирина Пономаренко. OBOZ.UA писал, что после завершения проекта Цимбалюк и Головчук подтвердили, что не смогли сохранить отношения вне камер.

