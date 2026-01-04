'Вы должны стать мишенью'. Скандальная участница 'Холостяка 14' назвала критерии отбора на шоу и объяснила, почему большинство пролетает

Обладательница титула "Мисс Украина 2023" София Шамия, которая покинула романтическое реалити "Холостяк 14" еще в первых выпусках, рассказала о внутренних правилах кастинга проекта. Модель заявила, что отбор участниц основывается не столько на личных качествах или готовности к отношениям, сколько на способности создавать эмоцию в кадре.

По словам Шамии в InstaStories, большинство претенденток не проходят кастинг именно из-за отсутствия "телевизионной остроты". Она подчеркнула: продюсеры целенаправленно ищут нестандартных, конфликтных или драматических персонажей, которые могут стать центром внимания во время съемок.

Модель объяснила, что на кастинге обязательно присутствует психолог, а сам отбор сопровождается специально смоделированными конфликтными ситуациями и конкурсами. Так проверяют реакцию девушек на давление и провокации.

"Во время кастинга специально отбирают максимально нестандартных, интересных и скандальных или "острых" личностей. На кастинге присутствует психолог, создают отдельные ситуации и конкурсы, чтобы проверить, как участница ведет себя в конфликтной атмосфере. Берут не просто интересных людей берут тех, кто может дать эмоцию в кадре", – объяснила девушка.

Она отметила, что участницы или должны быть максимально скандальными, или же иметь яркую, часто трагическую жизненную историю.

"Если вы не будете "интересны" для телевидения, вас не возьмут. Нужно быть или очень скандальной, или иметь яркую, часто трагическую историю. Фактически вы должны стать мишенью для телевидения тогда вас берут в проект", – подытожила София Шамия.

Напомним, София Шамия покинула "Холостяк 14" в третьем выпуске еще до церемонии роз. Эпизод был насыщен конфликтами между участницами. Во время разговоров в общей комнате косметолог Оксана Шанюк и владелица бренда купальников Ирина Кулешина публично обвинили модель в неискренности и лицемерии. Впоследствии прозвучали заявления о якобы романе Шамии с женатым мужчиной.

После этих обвинений "Мисс Украина 2023" эмоционально покинула помещение, а затем собрала вещи и уехала домой. О ее решении главный герой проекта Тарас Цимбалюк узнал уже во время церемонии роз. После выхода эпизода в эфире София Шамия заявила, что не намерена оставлять ситуацию без правовой оценки.

Параллельно с трансляцией шоу модель активно комментировала увиденное в соцсетях. В Threads она иронично "поблагодарила" монтажеров за образ "наивной девочки" и заявила, что редакторы намеренно акцентировали внимание на ее титуле. По словам Шамии, во время первой вечеринки ее уговаривали представиться как "Мисс Украина", но она отказалась, однако в монтаже это подали иначе. После завершения выпуска модель написала короткую фразу: "Встретимся в суде".

OBOZ.UA писал: 2 января вышло пост-шоу "Холостяк. Жизнь после проекта", где конфликт вспыхнул с новой силой. Оксана Шанюк появилась в студии с фотографиями, которые, по ее словам, подтверждали обвинения. Увидев это, София Шамия в слезах покинула студию, а впоследствии сообщила, что подала иск в суд.

Во время постшоу модель также призналась, что конфликты с участницами длились не один день и сопровождались личными оскорблениями. Она отметила, что заявления о ее "темном прошлом" стали для нее особенно болезненными из-за пережитого в детстве буллинга. София Шамия подчеркнула, что считает обвинения клеветой и намерена защищать свое достоинство в правовом поле.

