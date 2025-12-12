Знакомство с семьей: онлайн-трансляция девятого выпуска 'Холостяка'. Фото

Девятую неделю подряд в 19:00 на телеканале СТБ началась трансляция романтического реалити-шоу "Холостяк 14", главным героем которого стал актер Тарас Цимбалюк. Участие в проекте продолжают принимать только четыре девушки, а это значит, что пришло время сделать следующий важный шаг в развитии их отношений со знаменитостью – открыть дверь в собственный дом и познакомить его с родителями.

В новом эпизоде главный "холостяк" страны увидит участниц такими, как никогда раньше, не только через общение с их родными, но и откровенные индивидуальные свидания, которые помогут найти ответ на вопрос: "Могу ли я представить нас вместе?". OBOZ.UA ведет текстовую трансляцию самых интересных моментов девятого выпуска шоу.

На прошлой неделе от Цымбалюка получили желанные розы: модель Ирина Пономаренко, фотомодель Надин Головчук, менеджер по работе с разработчиками в сфере милтек Анастасия Половинкина и владелица свадебного агентства Дарья Романец.

Актер приехал в Хмельницкий – родной город Ирины Пономаренко. Модель пригласила Тараса Цимбалюка на свое "место силы", расположенное в живописной локации у воды. Пономаренко предложила "холостяку" сохранить память об их совместном времяпрепровождении, посадив дерево, а у корней закопать желание, написанное на листочке.

Далее модель захотела разделить с артистом свое любимое хобби, а именно игру в теннис. Сначала они просто весело проводили время, не ограничивая себя никакими правилами, а затем решили сыграть партию "на желание". Проиграла Ирина Пономаренко, поэтому Цимбалюк захотел, чтобы девушка его поцеловала.

И вот наступил волнительный момент, модель привела Цимбалюка знакомиться с мамой и братом. Родные Пономаренко заметно волновались, а мальчик даже начал капризничать, ведь не хотел, чтобы его снимали камеры. Стоит отметить, что отец претендентки на сердце "холостяка" не смог присутствовать на встрече, ведь находится на временно оккупированной территории.

В определенный момент актер решил пригласить маму девушки на личную беседу. Женщина решила сразу задать Цимбалюку несколько серьезных вопросов относительно его планов на будущие отношения с Ириной Пономаренко. Актера это совсем не испугало и он откровенно отметил: не собирается устраивать свадьбу сразу по окончании шоу, ведь неизвестно, как сложатся их взаимоотношения. В конце разговора женщина показала знаменитости несколько детских фото модели.

