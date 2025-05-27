'У меня не очень славянское лицо': Потап сдал ДНК-тест и раскрыл свое этническое происхождение

Украинский рэпер, продюсер и шоумен Потап (Алексей Потапенко) рассказал о неожиданных результатах ДНК-исследования, которое он недавно прошел. Артист признался, что давно слышал от людей за рубежом предположения относительно своего нетипичного для славян вида. Это и побудило его проверить собственное этническое происхождение.

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Оказалось, что почти половина его генетического состава имеет балтийское происхождение – 40% крови приходится на народы Балтии. Потап отметил в интервью ригскому медиа, что такой результат не удивил его, учитывая историческое переплетение культур в Восточной Европе.

"Я недавно сдал анализы, которые определяют состав национальности в твоей крови. И во мне 40% крови Балтики. И мне всегда говорили: "Вы из Литвы, Латвии, откуда вы? Вы такой высокий". И лицо у меня не очень славянское. Ну, как сказать, смотря с какими славянами сравнивать. Меня спрашивали, задавали этот вопрос часто. Мне стало интересно. И оказалось, что действительно", – поделился Потап.

По его словам, эти результаты не стали для него большим шоком, ведь история региона предполагает многочисленные смешения культур и народов: "У нас столько пересечений было. Начиная с Великого княжества Литовского, Киевской Руси, Речи Посполитой. Вот эта вся группа народности давным-давно уже пересеклась. И во мне это четко видно. Особенно по росту. И поэтому я здесь чувствую себя как дома. Единственное, что я еще не уловил – язык. Я буду учиться с удовольствием".

Кроме генетического происхождения, Потап также откровенно поделился мыслями о своей жизни между странами. Он отметил, что хоть всегда считал Украину своим домом, сейчас много времени проводит за ее пределами, в частности из-за якобы участия в международных проектах и концертной деятельности.

"Для меня, для артиста, дом всегда будет оставаться Украиной. Но артисты живут в самолетах, переездах, в поездах, на кораблях. Они все время путешествуют. Я не исключение. Я сейчас стал больше быть за границей. Я всегда жил в Украине. И всегда дом был Украиной. И остается Украина. И всегда будет Украина", – признался музыкант.

Среди городов, которые он называет своими "вторыми домами", – Барселона, Майами, Дубай, а также и менее известные места, такие как Торнио.

Ранее OBOZ.UA писал, что Потап оправдался за побег из Украины в разгар большой войны и объяснил, почему до сих пор общается на русском. На расстоянии от Родины он якобы все равно чувствует себя патриотом своей страны.

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