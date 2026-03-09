'Есть определенные вопросы'. Вячеслав Хостикоев признался, что происходит в отношениях с сестрой Антониной Паперной, которая живет в России

Актер Вячеслав Хостикоев прокомментировал историю, которая в свое время вызвала резонанс в медиа, – его высказывания о двоюродной сестре Антонине Паперной, которая осталась жить в России после начала полномасштабной войны. По словам артиста, они до сих пор не поддерживают контакт.

Об этом Вячеслав Хостикоев рассказал в интервью OBOZ.UA. При этом актер признается, что тема для него остается болезненной. Несмотря на все он не теряет надежды когда-нибудь поговорить с сестрой.

Антонина Паперная – двоюродная сестра Вячеслава Хостикоева, старшая дочь его тети – народной артистки Украины Ольги Сумской. В 2015 году она вышла замуж за российского актера Владимира Яглыча и осталась в Москве. Пара воспитывает двоих детей.

По словам Хостикоева, контакт с Паперной произошел в первые дни полномасштабного вторжения. Он писал сестре сообщения о происходящем в Украине, а она их просматривала, но не отвечала. После этого их общение фактически прекратилось. Два года назад Хостикоев дал интервью Rostyslove Production, где рассказал об этом, а также о том, что его возмущает то, что сестра молчит о войне.

"Когда я давал интервью, которое впоследствии завирусилось, видел довольно провокационный заголовок, – говорит Вячеслав Хостикоев. – Но понимаю, как работают медиа: заголовок должен зацепить, не обижаюсь на журналиста. Однако есть важная вещь: я отвечаю не за заголовок, а за свои слова, которые говорил в интервью. Если кто-то что-то не так понял – готов объяснить".

Хостикоев говорит, что до сих пор не поддерживает связь с Тоней Паперной: "Ничего не изменилось со времени того интервью – к сожалению, мы не общаемся. Хотя я бы очень хотел. Я не знаю всех обстоятельств ее жизни. Но я брат, я здесь, в Украине. И мне естественно хотелось бы слышать от сестры какие-то слова, видеть какую-то позицию, понимать, что она думает. Но я также понимаю, что там, где она есть, любое слово может иметь последствия. И, возможно, именно поэтому молчание – это тоже ее способ выживания. Я пытался писать ей – еще до того интервью. Ответа не было".

"Сейчас вижу ровно то же, что видят все: какие-то новости, заголовки, фрагменты жизни, которые подхватывают медиа, – продолжает Вячеслав Хостикоев. – И опять же – громкие формулировки, оценки, ярлыки. Это больно читать. Потому что для меня она – не заголовок. Для меня она – та самая сестра, с которой мы летом бегали на даче, играли, смеялись. И в этом смысле внутри меня ничего не изменилось. Я думаю, что где-то глубоко и для нее тоже. Это очень сложная тема. Здесь нет простых ответов".

"Есть война, есть обстоятельства, есть давление, есть страх, – добавляет Хостикоев. – И на фоне всего того, что сейчас происходит в стране – потерь, трагедий, борьбы – история нашей семьи выглядит лишь фрагментом. Да, у меня есть определенные вопросы – к сестре, к друзьям, которые по другую сторону границы. Это правда. И, возможно, со временем мы сможем их проговорить. Самое главное сейчас – чтобы закончилась война. Чтобы мы выстояли. Чтобы было меньше жертв и больше возможностей защищаться. А все остальное... Будет возможность поговорить – я готов".

