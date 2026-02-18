У MELOVIN впервые отреагировали на срыв концертов в разных городах Украины и рассказали об опасности для зрителей

В команде 28-летнего певца MELOVIN впервые прокомментировали неприятную ситуацию, связанную со срывом его музыкальных шоу в разных городах Украины. По словам организаторов концертов, после того, как в Ровно неизвестные устроили протест против проведения мероприятия, они начали получать предупреждения из других населенных пунктов об угрозе подобных провокаций. Чтобы не подвергать зрителей неприятностям, было принято сложное решение отменить выступления знаменитости.

Организаторы также отметили: вполне понимают отчаяние фанатов MELOVIN, которые не смогли побывать на его шоу, однако безопасность они ставят на первое место. Об этом они заявили в комментарии Роману Бутурлакину.

"Не надо обесценивать состояние безопасности зрителей, говоря о "кучке подростков" (речь идет о людях, устроивших протест. – Ред.). Эта кучка была направлена на площадку – часть из местных, часть приехала автобусом. Мы не можем сейчас предсказать, какие их действия могли бы быть, если бы мы пытались дальше продолжить проведение мероприятия. Целью была именно отмена. Далее мы начали получать информацию из разных городов об угрозах таких же провокаций. Оценив всю информацию, которая у нас есть, было принято решение отменить концерты в некоторых городах, а в других пытаться провести", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули организаторы, они совсем не в восторге от того, что вынуждены отменять музыкальные мероприятия в день их проведения, ведь для них это сопровождается большими финансовыми потерями. Однако они несут ответственность за всех участников концерта и не могут игнорировать предупреждения о повторных протестах.

Прокомментировали в команде MELOVIN и упреки о том, что подобные провокации были специально устроены как пиар-кампания выхода его новой песни "НЕБО". На обложке трека изображены мужчины в балаклавах, которые напоминают протестующих, что и стало основой для таких предположений.

"Это уже притянуто за уши. Потому что танцовщики в балаклавах – это часть шоу-программы MELOVIN и они никак не связаны со сложившейся ситуацией. Честно, если бы мы хотели отменить или перенести какие-то мероприятия по другим причинам, мы бы это сделали до выезда в тур, чтобы не терять средства. В Ровно у нас стояла полностью готовая сцена, прошел саунд-чек, зал уже был заполнен на 80-85%. Это просто не логично. Очень дорогая бы пиар кампания получилась. Средства за все билеты мы возвращаем", – отметили в команде знаменитости.

Реакция MELOVIN

Со временем на инцидент отреагировал и сам артист. В своем Telegram-канале он обнародовал сообщение, где подчеркнул: не в первый и, наверное, не в последний раз сталкивается с подобными провокациями, однако испытывает печаль из-за того, что лишил фанатов музыки.

"Мне жаль, что на этот раз мы с командой вынуждены ехать домой, лишив вас музыки и хороших эмоций. Мне совершенно недопустимы их угрозы нанести вред каждому, кто останется на моем концерте в зале. Что ставит под сомнение нормы безопасности. Угрозы людям в 21 веке – недопустимы", – отметил исполнитель.

Кроме того, MELOVIN упрекнул власти и полиции, которые до сих пор не урегулировали вопрос дискриминации и не поставили точку в преследовании представителей ЛГБТ-сообщества.

Срыв концертов

17 февраля исполнитель должен был выступить перед своими поклонниками в Ровно, однако этого так и не произошло. К городскому Дворцу культуры пришли неизвестные и устроили протест, выкрикивая фразу: "Не за гей-браки воюют герои" и держа плакаты с идентичными словами. На место событий даже прибыли полицейские, чтобы пообщаться с присутствующими и не допустить ухудшения ситуации.

После инцидента были отменены ближайшие концерты MELOVIN в Луцке и Житомире.

Как сообщал OBOZ.UA, срывы концертов певца произошли на фоне новости об изменениях в его личной жизни. 14 февраля, в День святого Валентина, MELOVIN сообщил о разрыве отношений с женихом-военнослужащим Петром.

