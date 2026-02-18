В Ровно неизвестные сорвали концерт MELOVIN на фоне новости о его разрыве с женихом: пришлось вмешаться полиции

17 февраля в Ровно противники ЛГБТ-сообщества сорвали концерт украинского певца MELOVIN, который недавно сообщил о разрыве отношений. Неизвестные пришли к городскому Дворцу культуры, где устроили протест и развернули плакаты с надписями: "Не за гей-браки воюют герои".

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Hromadske. На обнародованных кадрах можно увидеть, что на место событий прибыли полицейские. Они обступили митингующих, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, а также пообщались с присутствующими.

В это же время фанаты MELOVIN начали активно выступать в поддержку артиста и громко выкрикивали его имя. Более того, они пытались прогнать противников ЛГБТ-сообщества из Дворца культуры со словами: "Идите вон!".

Однако в конце концов запланированный концерт исполнителя так и не состоялся. Сам MELOVIN пока не комментирует инцидент.

Срыв концерта знаменитости состоялся на фоне новостей об изменениях в его личной жизни. 14 февраля, в День святого Валентина, MELOVIN публично заявил: разошелся со своим женихом-военнослужащим Петром Злотей. Певец не стал вдаваться в детали разрыва, лишь поблагодарил экс-избранника за опыт. Со своей стороны военный прямо не комментировал завершение романа с MELOVIN, однако сделал серию постов, где заговорил о необходимости всегда ставить себя на первое место и "не жертвовать собой ради любви".

Напомним, что Петр Злотя сделал предложение артисту в ноябре 2025 года. Романтический шаг военнослужащий совершил на Майдане Независимости в Киеве, подарив тогдашнему партнеру кольцо и впечатляющий букет роз.

