'Я пробовала программы для знакомств': Боржемская ответила на вопрос о личной жизни и участии в 'Холостячке' после смерти Узелкова

Украинская фитнес-тренер и бывшая жена боксера Вячеслава Узелкова Марина Боржемская откровенно ответила на вопросы подписчиков относительно своей личной жизни. После смерти экс-мужа поклонники активно интересуются, есть ли у нее новые отношения, какие мужчины ей нравятся и согласилась бы принять участие в проекте "Холостячка".

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По словам Боржемской в Instagram, она открыта к знакомствам и с радостью встретила бы замечательного мужчину. Однако у нее нет четкого типажа: "Главное, чтобы человек тебе понравился, с ним было интересно, и ты хотела встретиться снова".

Фитнес-тренер призналась, что сейчас она открыта к новым знакомствам и была бы рада встретить достойного мужчину. Также она добавила, что пыталась знакомиться через специальные приложения, но такой формат ей не совсем подходит.

"Я пробовала программы для знакомств, но мне тяжело знакомиться онлайн, когда нет живого контакта сразу", – призналась она.

Несмотря на интерес подписчиков в ее романтической жизни, Марина Боржемская призналась, что не зацикливается на поисках любви. По ее словам, у нее настолько насыщенный график, что она больше думает о личной жизни только тогда, когда получает подобные вопросы.

Одна из самых горячих тем, которая интересовала фанатов, получала ли она предложение стать главной героиней романтического реалити "Холостячка". На это тренер ответила лаконично: "Нет, меня не приглашали стать "Холостячкой".

Ранее OBOZ.UA писал, что Марина Боржемская заговорила о будущих отношениях. Она рассказала, что готова строить личную жизнь дальше, однако пока на горизонте никого нет.

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