Тяжелобольной Брюс Уиллис попал в список самых 'подлых' звезд Голливуда: почему его считают 'неблагодарным'

Американская журналистка и телеведущая Мегин Келли включила Брюса Уиллиса в свой личный "черный список" знаменитостей, с которыми ей приходилось работать за годы карьеры. Актер, который сейчас борется с лобно-височной деменцией, получил от нее жесткую характеристику из-за поведения во время телевизионных эфиров в прошлом.

Видео дня

Речь идет о появлении Уиллиса на Fox News в 2006 году – именно тогда, по словам Келли в Daily Mail, звезда фильма "Крепкий орешек" произвел на нее крайне негативное впечатление. Журналистка отметила, что ей сложно публично вспоминать этот эпизод, учитывая нынешнее состояние актера, однако решила не менять своей оценки.

По словам Мегин Келли, Брюс Уиллис вел себя отстраненно и демонстративно недовольно самим фактом участия в эфире.

"Он пришел и был явно несчастлив тем, что там находился. Это нормально – иметь свои политические взгляды, но тогда возникает вопрос: зачем вообще соглашаться на участие?" – отметила она.

Келли добавила, что обычно даже скептически настроенные гости придерживаются минимальной вежливости. В случае с Уиллисом этого, по ее словам, не было. Она охарактеризовала поведение актера как "не уступчивое, такое неблагодарное", подчеркнув, что он практически не шел на контакт.

"Обычно люди хотя бы пытаются быть любезными. Он – нет. Совсем нет", – сказала Келли, еще раз подчеркнув, что не получила от актера никакой снисходительности или открытости. Она признала, что ей сложно делать такие заявления сейчас, когда известно о его борьбе с деменцией, однако добавила: "Тогда он был просто неприятным".

Кроме Брюса Уиллиса, Мегин Келли включила в свой "черный список" и других звезд Голливуда и американского телевидения. В частности, она резко высказалась об Эллен Дедженерес, назвав ее "плохим человеком", а также вспомнила актрису Джейн Фонду, которая, по ее словам, во время интервью чрезмерно стремилась говорить о секс-сценах в фильмах.

Также Келли критически отозвалась о 71-летнем ведущем шоу Today Эле Рокере, хотя не стала приводить конкретных фактов. Вместо этого она прибегла к ироничному сравнению, намекнув на его непростой характер вне камеры. Это прозвучало особенно контрастно, учитывая то, что Рокер недавно был признан одним из самых любимых утренних телеведущих в США по результатам опроса.

Как ранее рассказывал OBOZ.UA, сейчас состояние Брюса Уиллиса заметно ухудшилось. Актер нуждается в постоянном уходе, ведь не может ходить без посторонней помощи или поддерживать разговор.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!