Неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало значительно хуже: в каком состоянии 'крепкий орешек' сейчас

Состояние знаменитого американского актера, звезды "Крепкого орешка" Брюса Уиллиса ухудшилось. Ранее у знаменитости диагностировали лобно-височную деменцию (ЛВД) – эта болезнь является неизлечимой и негативно влияет на память и поведение. Заболевание прогрессирует, из-за чего 70-летняя звезда больше не может говорить, читать и самостоятельно ходить.

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Об этом The Economic Times. ЛВД поражает лобную и височную доли мозга – участки, отвечающие за речь, движения и эмоциональную регуляцию. С ухудшением течения болезни люди теряют способность общаться, распознавать слова или выполнять простые физические задачи.

Напомним, что Уиллис оставил актерскую карьеру в 2022 году после того, как у него диагностировали афазию – заболевание, влияющее на речь. В начале 2023 года его семья подтвердила, что его состояние прогрессировало в ЛВД, более серьезное неврологическое расстройство, которое постепенно разрушает речь, двигательные функции и поведение.

"Когда-то известный своим остроумием и физической силой на экране, Уиллис теперь нуждается в постоянном уходе. Он больше не может поддерживать разговоры, ходить без посторонней помощи или вспоминать свое прошлое – в том числе собственную успешную кинокарьеру", – сказано в статье.

Семья голливудской звезды, которая всегда была рядом с ним, попросила о приватности, чтобы пережить это сложное время.

Как сообщал OBOZ.UA, месяц назад жена актера Эмма Хэминг Уиллис показала, как выглядит ее муж. По случаю Дня отца, который в этом году праздновали 15 июня, модель обнародовала редкое фото, где знаменитость позировал на камеру в объятиях своей дочери Мейбел Рэй.

Эмма Хеминг Уиллис опубликовала трогательное сообщение, где раскрыла, что, несмотря на неизлечимую болезнь, актер продолжает быть примером для своих наследников.

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