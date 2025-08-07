Алхим сравнила себя с аферисткой и признала, что коварно солгала украинцам, как Арестович

Скандальная блогер Анна Алхим, которая недавно сообщила, что вместе с семьей выехала в Дубай, вышла на связь с новым заявлением. Интернет-деятельница отметила, что провернула некую аферу и солгала украинцам о смене страны проживания, а в ОАЭ была якобы просто на отдыхе.

Как отметила Алхим, она любит оказываться в центре внимания, а хейтеров призвала не радоваться тому, что покинула Украину. Об этом она сообщила на личной странице в Instagram.

"Не радуйтесь. А вы не думали, что я вас на*бала? Люблю просто быть в центре событий. Нет ничего лучше, чем Киев", – написала блогер.

Позже Анна Алхим вышла в разговорные stories и сравнила свой поступок с деятельностью бывшего советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, мол он тоже говорил, что полномасштабное вторжение РФ на территорию Украины закончится через "две-три недели", но этого не произошло.

"Я вижу, что до сих пор во всех новостях. Кто-то радуется, кто-то расстроен. А вы не думали, что я просто на*бщица? Войну тоже говорили, что закончат через две-три недели. Идет уже четвертый год. Может, я просто поехала отдохнуть. Может, это просто моя афера", – заявила интернет-деятельница.

Напомним, что Анна Алхим неоднократно оказывалась в центре громких скандалов. Так, например, во время празднования крещения детей Стаси Макеевой она недовольно отреагировала на просьбу ведущего спеть какой-либо трек на украинском, закатив глаза. Такой поступок блогера не остался без внимания пользователей сети и других инфлюенсеров. Елена Мандзюк публично вспомнила, что Алхим называла украинцев "терпилами", а главу Кремля Владимира Путина "самым влиятельным политиком" на планете. Она обратилась в СБУ с просьбой обратить внимание на деятельность скандального блогера.

После такого поступка фанаты Анны Алхим начали угрожать Елене Мандзюк и писать сообщения с оскорблениями. Чтобы защитить себя, ифлюенсер подала заявление в полицию. После длительного публичного конфликта интернет-деятельницы решили попробовать найти общий язык. Они договорились о поездке к военным на Курское направление, чтобы отвезти помощь защитникам. Позже Алхим и Мандзюк вдвоем пришли на интервью к Рамине Эсхакзай, где обсудили детали ссоры. В видео можно заметить, что ни одна из блогеров не изменила свою позицию.

На деятельность Анны Алхим реагировала и народный депутат Украины Наталья Пипа. Она обращалась в СБУ и Национальную полицию с просьбой дать правовую оценку деятельности блогера. В результате против интернет-деятельницы было открыто как минимум три уголовных производства по статьям 111(государственная измена), 161(нарушение равноправия граждан) и 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины.

В начале августа Анна Алхим заявила, что выезжает в Дубай и не планирует возвращаться в Украину. Такое решение она якобы приняла из-за желания жить в безопасности, а не из-за того, что ее "выгнали". Как пояснила Наталья Пипа, блогеру удалось покинуть территорию родной страны, несмотря на то, что против нее открыли уголовное производство, ведь ей не объявили подозрение.

