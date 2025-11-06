Триумф Украины на 'Мисс Земля 2025': украинка получила титул 'Вице Мисс' и ошеломила сеть своей красотой. Фото

Украинка Мария Желяскова достойно представила Родину на одном из самых престижных международных конкурсов красоты "Мисс земля 2025". Она вошла в топ-8 финалисток и получила почетный титул "Вице Мисс", что стало первым высоким достижением нашей страны в рамках соревнования.

Радостную новость модель сообщила на личной странице в Instagram. Она показала несколько кадров с церемонии награждения и призналась, что была невероятно счастлива получить этот титул.

"Сегодня творилась история. Украина впервые вошла в топ-8 и получила титул "Вице Мисс Земля 2025". Я бесконечно счастлива! С гордостью и силой я представляла свою родную страну. Три незабываемые недели на Филиппинах – это был путь мечты, который начался с победы на конкурсе "Мисс Одесса", затем – национальная корона "Мисс Украина-Земля", и теперь третья победа, такая особенная и важная", – написала украинка.

В финале конкурса красоты, который состоялся в среду, 5 ноября, Мария Желяскова предстала перед публикой во впечатляющем корсетном платье в пол с открытыми плечами и разрезом на юбке. Она дополнила образ туфлями на каблуках, а также несколькими мерцающими аксессуарами. Модель накрутила свои волосы и сделала нюдовый макияж.

В течение всего периода участия в конкурсе "Мисс Земля 2025", Мария Желяскова делилась с подписчиками кадрами со своих выступлений. Украинка показывала свои выходы на подиум в эффектных платьях, а также результаты фотосессий в купальнике, и очаровала сеть своей красотой.

Юзеры забросали Желяскову комплиментами в комментариях под ее постами:

"Ты лучшая в мире и такая красивая, просто каждое фото пожар".

"Просто королева".

"Наша красавица".

"Роскошная".

Заметим, что в этом году 25-й юбилейный конкурс Miss Earth состоялся на Филиппинах. Главная особенность соревнования заключается в фокусе внимания на экологической осведомленности, защите окружающей среды и социальной ответственности. Победу одержала Натали Пушкинова из Чехии.

Кто такая Мария Желяскова

Мария Желяскова родилась в городе Болград Одесской области. Высшее образование она получила по специальности диктор и телеведущая, что в будущем стало основой для развития модельной карьеры.

Желяскова активно занимается благотворительностью. Модель помогает детским домам, приютам для животных, поддерживает военных и детей, которые пострадали из-за войны. Ее главная цель – защищать права женщин и помогать тем, кто борется за нашу свободу.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "Мисс Вселенная Украина 2025" приехала на конкурс красоты и показала первые потрясающие образы.

