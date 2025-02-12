Инсайдер разрыл истинную причину, почему Трамп отказался от угрозы депортировать принца Гарри из США

Инсайдеры раскрыли истинную причину, почему президент США Дональд Трамп больше не планирует высылать принца Гарри и его супругу Меган Маркл из Америки. Все из-за короля Великобритании и отца принца Гарри – Чарльза III.

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На прошлой неделе президент заявил, что не будет пытаться депортировать герцога на фоне продолжающегося судебного процесса по его иммиграционному статусу, хотя ранее предполагал, что может это сделать. В то же время "теплые отношения" президента с королем Чарльзом III являются, по словам инсайдера The Sun, настоящей причиной того, что он отверг призывы к депортации Гарри.

Как сообщается, Трамп осознает, какое горе это нанесет королевской семье, и поэтому из уважения не хочет принимать никаких мер. По словам инсайдера, король Чарльз III регулярно общается с президентом США и монарх пишет много писем в Америку. Он прислал Трампу послание поддержки после того, как пережил покушение на него в сентябре прошлого года, а затем поздравление за день до его инаугурации 20 января этого года.

А когда в начале прошлого года король Чарльз объявил о своем диагнозе рака, Трамп сказал, что посылает молитвы за скорейшее выздоровление тому, кого он "хорошо знает". Ранее они уже дважды встречались и якобы хорошо нашли общий язык, учитывая разные взгляды на несколько мировых проблем, в частности на изменение климата.

"На самом деле президент ушел, сказав, что ему было очень приятно познакомиться с королем, и они оставались на связи еще достаточно долго после этого", – сообщил Daily Mail собственный источник.

Трамп не впервые критикует Меган, которая открыто поддержала Байдена и в интервью 2016 года назвала республиканца "раскалывающим общество и женоненавистником". Тогда Трамп сказал, что "не является фанатом" Меган, утверждая, что "Гарри подгоняют" и "водят его за нос".

Между тем Трамп утверждал, что он был "любимым президентом" королевы Елизаветы II, добавив: "У меня были отличные отношения с королевой. Я нравился ей, а она нравилась мне".

Напомним, что в ноябре прошлого года стало известно, что иммиграционный статус принца Гарри является предметом судебного разбирательства в Вашингтоне. В службе миграции США предполагают, что герцог мог намеренно скрыть, что в прошлом имел эпизоды употребления незаконных наркотиков. Согласно миграционным законам Америки сокрытие такой информации автоматически лишает соискателя права на получение американской визы.

Ранее OBOZ.UA писал, что принц Гарри подшутил над женой во время выступления на сцене. При открытии соревнований принц Гарри взял слово, общаясь со зрителями и отмечая поддержку спортсменов. Изюминкой стал момент, когда он обратился к своей жене Меган Маркл.

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