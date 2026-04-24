'Не говорит от имени Британии': Трамп резко ответил принцу Гарри, который призвал США сделать больше для Украины

Президент США Дональд Трамп заочно ответил принцу Гарри на призыв сделать больше для поддержки Украины. По мнению главы Белого дома, сын британского монарха не имеет права говорить от имени Великобритании.

Куда больше таких прав Трамп видит за самим собой. Ответ президента США принцу Гарри обнародовали в Sky News.

Трамп ответил на призыв принца Гарри усилить поддержку Украины

Журналист поинтересовался у Трампа, что тот думает о призыве принца Гарри к США усилить поддержку Украины.

"Принц Гарри не говорит от имени Великобритании, это точно. Я думаю, что говорю от имени Великобритании больше, чем принц Гарри. Но я очень ценю его совет. Замечательный совет", – сказал Трамп.

Он также поинтересовался у журналистов делами принца и его жены и попросил передать им приветы.

Далее Трамп взялся рассуждать о предстоящей встрече с королем Великобритании Чарльзом III.

"К нам приедет король Чарльз, он мой друг. Мы очень этого ждем", - сказал он.

Трамп также похвастался новым бальным залом в Белом доме, где планируют устроить ужин в честь визита британского короля: президент США назвал его "лучшим в мире".

Что предшествовало

Накануне, 23 апреля, Принц Гарри в третий раз приехал в Украину с неанонсированным визитом.

Герцог Сассекский принял участие в Киевском форуме по безопасности. Он выступил с сильной речью, в которой обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом остановить войну.

Кроме того, герцог Сассекский обвинил оккупантов в "массовых убийствах и пытках" гражданских украинцев и заявил, что прибыл в Киев, чтобы в очередной раз напомнить миру о крупнейшем со времен Второй мировой вооруженный конфликт в Европе.

Как писал OBOZ.UA, ранее в этом месяце в Пентагоне заявили, что поддержка Украины не может зависеть от США и обратились к ЕС. В Штатах считают неотложным изменение подхода к военной поддержке Украины, там призвалиевропейских союзников активнее брать на себя ведущую роль в обеспечении обороноспособности нашего государства.

