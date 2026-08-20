"Принц в изгнании" переезжает в Великобританию после 6 лет в США: что заставило Гарри передумать и как отреагировала королевская семья

В 2020 году Меган Маркл и "принц в изгнании" Гарри отказались от своих королевских обязанностей и переехали в США, однако теперь приняли неожиданное решение – вернуться в Великобританию. Вероятно, Сассексы планируют задержаться в стране на длительный срок, поскольку с сентября их дети – принц Арчи и принцесса Лилибет – начнут там учебу.

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Об этом сообщило издание People. Отмечается, что супруги сохранят свою недвижимость в Монтесито и Португалии, а вот в Великобритании обустроят частное жилье, никак не связанное с резиденцией королевской семьи. Ранее Сексессы проживали в Фрогмор-коттедже, недалеко от Виндзорского замка, однако в 2023 году Чарльз III попросил их окончательно освободить поместье после публикации мемуаров "Запасной".

По данным источника, король узнал о планах сына и его супруги вернуться в Великобританию в воскресенье, 16 августа. Чарльз III ясно дал понять супругам, что их статус "неработающих членов королевской семьи" останется неизменным в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями. В то же время монарх рад, что сможет "чаще видеть семью Сассексов в частной обстановке".

Люди из ближайшего окружения принца Гарри и Меган Маркл считают, что им в конечном итоге удалось реализовать модель отношений с королевской семьей "half in, half out" ("частично в семье, частично вне ее"), которую предлагали еще с 2019 года. Поселившись в Великобритании, герцог Сассекский сможет уделять больше внимания работе в благотворительных организациях Scotty’s Little Soldiers, WellChild и сообществу Игр непокоренных, тогда как его жена продолжит руководить собственным брендом As Ever и реализовывать задуманные проекты.

Отмечается, что супруги построили желанную модель жизни, при которой сохраняют финансовую независимость и не полагаются на средства налогоплательщиков.

Со своей стороны, консультант по связям с общественностью Ричард Фитцвильямс дал комментарий Daily Mail, в котором заявил, что решение Сассексов вернуться в Великобританию связано с "провалом" принца Гарри в США. Он пояснил: "Я не верю, что Меган хотела вернуться, но Гарри – да. У него не было ни одной официальной роли, он буквально был жалким эпизодическим персонажем в шоу Меган. В США они потерпели неудачу. Карьера Меган так и не взлетела".

Ричард Фитцвильямс также считает, что внезапный переезд Сассексов вызовет кризис в королевской семье. По его словам, монархи очень часто "неудачно реагируют" на непредвиденные ситуации, что может произойти и на этот раз.

В частности, возвращение принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию вряд ли стало приятным сюрпризом для принца Уильяма. Известно, что между братьями на протяжении многих лет сохраняются напряженные отношения, поэтому принц Уэльский, по данным инсайдеров, был разгневан таким шагом Сассексов и даже мог воспринять это как принуждение к примирению.

"В долгосрочной перспективе возвращение супругов Сассексов в Великобританию усиливает вероятность появления двух конкурирующих кланов – Уильяма и Гарри. В краткосрочной перспективе Гарри сможет сблизиться с отцом. Его присутствие дома затруднит брату возможность избежать примирения. Неожиданное возвращение Гарри и Меган, вероятно, довело Уильяма до ярости", – сказал корреспондент Питер Хант.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что дерзкий поступок принца Уильяма и Кейт Миддлтон довел Чарльза III "до ярости".

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