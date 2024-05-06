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Тоня Матвиенко удивила новостью, где сейчас ее папа, которого мама оставила после 50 лет брака

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
2 минуты
4,7 т.
Тоня Матвиенко удивила новостью, где сейчас ее папа, которого мама оставила после 50 лет брака

Украинская певица Антонина Матвиенко призналась, что после смерти мамы народной артистки Нины Матвиенко в 2023 году ее отец Петр Гончар вернулся в семью. Супруги разошлись из-за многочисленных измен, равнодушия и финансовых проблем со стороны мужа, прожив в браке 50 лет.

Ранее Нина Матвиенко рассказывала, что просила Гончара переехать на семейную дачу, чтобы не "мусолить" глаза, но сейчас он снова вернулся в их дом. Об этом сообщила Антонина Матвиенко в интервью "Ближче до зірок".

"Есть где жить. Там целое хозяйство. Ну и папа говорит, кто же будет за мной стареньким ухаживать", – отметила певица.

Она рассказала, что отец ей помогает, пока она занята: "А так папа может еще и с Ниной помочь. Раньше одни девушки, большинство нас было, а теперь одни мужчины у нас преобладают. Пусть командуют". Нина – младшая дочь певицы, которую она родила в 2016 году от мужа Арсена Мирзояна.

Тоня Матвиенко удивила новостью, где сейчас ее папа, которого мама оставила после 50 лет брака

Следует отметить, что Нина Матвиенко считала мужча беспомощным и тем, от кого нет никакой пользы. "Я попросила мужа, чтобы он меня оставил. Не было никаких скандалов, ничего. Было понимание, что от него уже никакой пользы в доме", – рассказывала народная артистка.

Она добавила, что для сохранения мужского достоинства позволила рассказывать всем, что он ее бросил. На самом же деле инициатором разрыва стала артистка.

Тоня Матвиенко удивила новостью, где сейчас ее папа, которого мама оставила после 50 лет брака

В 50-летнем браке у них появились дети – Иван и Андрей, а также дочь Антонина.

Тоня Матвиенко удивила новостью, где сейчас ее папа, которого мама оставила после 50 лет брака

Ранее OBOZ.UA писал, что Тоня Матвиенко на одном из своих концертов спела дуэтом с мужем Арсеном Мирзояном, но в конце выступления сделала неоднозначный жест. Это несколько озадачило что поклонников, что любимого.

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