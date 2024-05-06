Тоня Матвиенко удивила новостью, где сейчас ее папа, которого мама оставила после 50 лет брака

Украинская певица Антонина Матвиенко призналась, что после смерти мамы народной артистки Нины Матвиенко в 2023 году ее отец Петр Гончар вернулся в семью. Супруги разошлись из-за многочисленных измен, равнодушия и финансовых проблем со стороны мужа, прожив в браке 50 лет.

Ранее Нина Матвиенко рассказывала, что просила Гончара переехать на семейную дачу, чтобы не "мусолить" глаза, но сейчас он снова вернулся в их дом. Об этом сообщила Антонина Матвиенко в интервью "Ближче до зірок".

"Есть где жить. Там целое хозяйство. Ну и папа говорит, кто же будет за мной стареньким ухаживать", – отметила певица.

Она рассказала, что отец ей помогает, пока она занята: "А так папа может еще и с Ниной помочь. Раньше одни девушки, большинство нас было, а теперь одни мужчины у нас преобладают. Пусть командуют". Нина – младшая дочь певицы, которую она родила в 2016 году от мужа Арсена Мирзояна.

Следует отметить, что Нина Матвиенко считала мужча беспомощным и тем, от кого нет никакой пользы. "Я попросила мужа, чтобы он меня оставил. Не было никаких скандалов, ничего. Было понимание, что от него уже никакой пользы в доме", – рассказывала народная артистка.

Она добавила, что для сохранения мужского достоинства позволила рассказывать всем, что он ее бросил. На самом же деле инициатором разрыва стала артистка.

В 50-летнем браке у них появились дети – Иван и Андрей, а также дочь Антонина.

Ранее OBOZ.UA писал, что Тоня Матвиенко на одном из своих концертов спела дуэтом с мужем Арсеном Мирзояном, но в конце выступления сделала неоднозначный жест. Это несколько озадачило что поклонников, что любимого.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!