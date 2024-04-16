Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян спели дуэтом и вызвали неоднозначную реакцию фанатов. Видео
Украинская певица Тоня Матвиенко озадачила зрителей странным жестом, когда исполняла с мужем музыкантом Арсеном Мирзояном свою давнюю песню "А может ти..." во время концерта в Киеве. Эта ситуация изрядно рассмешила фанатов, но несколько огорчила ее любимого.
"А, может, ты, а, может, я потеряли чувство", – пели артисты, когда в конце фразы Матвиенко указала на Мирзояна, будто он потерял чувства. Этот фрагмент с концерта она опубликовала в TikTok.
Сама же певица посмеялась над ситуацией вместе со зрителями, но Мирзояну подобное поведение не доставило удовольствия, и он просто отвернулся, легко махнув рукой и якобы мысленно заметив: "Это было ожидаемо".
Для выступления супруги одели total black одежду. Музыкант выбрал черную рубашку и штаны карго, а певица – леггинсы и блейзер, дополнив свои образы украшениями.
Пользователи соцсети не обратили внимание на жест Матвиенко, но в комментариях засыпали пару комплиментами:
- "Вы такие классные, берегите это тепло между вами, это бесценно".
- "Вы такие родные, до слез. Спасибо за творчество".
- "Душевная песня! Спасибо!"
- "Смотрю и наслаждаюсь".
- "Лучшие. Берегите друг друга".
Напомним, Антонина Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились в 2011 году на шоу "Голос країни", когда мужчина еще был в отношениях с женой Анной. В официальный брак влюбленные вступили только в 2017 году. Впоследствии сетью даже облетели сплетни об их разводе. Тогда Матвиенко объяснила, что дезинформацию распространили блогеры.
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