Том Харди, Кира Найтли и другие знаменитости, у которых есть звездные 'двойники'. Фотосравнение

Некоторых знаменитостей очень легко спутать. Например, певицу Кэти Перри и актрису Зоуи Дешанель, актрис Марго Робби и Джейми Прессли или Джессику Честейн и Брайс Даллас Ховард. Они схожи не только внешне, но и активной мимикой и паттернами поведения.

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И таких звездных "близнецов" куча. Кто еще из знаменитостей настолько подобны, что их иногда путают? Читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Карла Бруни и Белла Хадид

Французская певица итальянского происхождения и бывшая модель Карла Бруни невероятно схожа с американской супермоделью Беллой Хадид. Но здесь есть нюанс. Белла раньше выглядела иначе. Она в свои 14 лет изменила форму носа, разрез глаз, подбородка и овала лица, а также удалила комочки Биша. Все для того, чтобы прорваться в мире моды.

2. Зои Салдана и Тэнди Ньютон

Американскую киноактрису Зои Салдану часто сравнивают с женой Уилла Смита актрисой Джадой Пинкетт-Смит. Но у нее есть другая звездная "копия", с которой явно больше общих черт – звезда сериала "Мир Дикого Запада" Тэнди Ньютон.

3. Кира Найтли и Натали Портман

Британка Кира Найтли и израильтянка Натали Портман похожи, как сестры-близнецы. Благодаря тому, что обоим удалось покорить киноиндустрию, режиссеры с радостью воспользовались этим. В медиафраншизе "Звездные войны" Найтли сыграла двойника Портман. И только самые внимательные зрители смогли заметить это.

4. Том Харди и Логан Маршалл-Грин

Британский актер Том Харди также имеет звездного "близнеца" среди знаменитостей Голливуда. Речь идет об американском актере Логане Маршалле-Грине. Их можно с легкостью спутать. И это не удивительно, ведь у них не только схожие черты лица, но и стрижка бороды и стиль одежды.

5. Патрик Демпси и Гийом Кане

Патрик – американский актер, Гийом – французский. Но они с легкостью могли бы стать дублерами друг друга во время съемок фильма. Оба харизматичны и обладают выразительными маскулинными чертами лица. Единственное, по чему их можно различить – наличие бороды у Кане.

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