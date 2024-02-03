Тина Кароль без макияжа, в джинсах и обруче с 2000-х удивила зрителей Нацотбора. Фото

Украинская певица Тина Кароль, в 2006 году представлявшая Украину на Евровидении в Афинах, удивила зрителей своим простым образом. На фоне всех ярких выступлений увидеть звезду без макияжа, в джинсах и обруче из 2000-х было неожиданно для многих еврофанов.

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Артистка исполнила песню "Троянди", сидя на стуле, и очень растрогалась. Выступление было показано во время трансляции, записанной 2 февраля.

Артистка предстала в обычных стильных джинсах широкого кроя и черной кофте с завязанными волосами на затылке.

На голове у Тины Кароль был лаконичный обруч, который любили модницы в 2000-х, а на лице – ни грамма макияжа. Артистка даже не добавила аксессуаров, которые оттенили бы ее образ.

"Песня рассказывает о глубоких чувствах, отражающих социальную драму настоящего", – написало "Суспільне".

"Респект, что вышла без макияжа. Как ее застали дома, так и вышла на сцену. Очевидно, что не запланировано. Но как же это мило", "Так приятно было видеть вместе Тину и Юлю", "А можно Тину на Евровидение?" – написали пользователи.

Напомним, Jerry Heil и alyona alyona, имеющие больше всех шансов на выигрыш, если верить букмекерам, спели "Teresa & Maria" и чуть не рассорили жюри.

Ранее OBOZ.UA писал, что во время голосования зрителей случилась заминка. Приложение и сайт "Дії" оказались недоступными из-за наплыва желающих отдать свой голос. Больше о прямой трансляции читайте в нашей хронике.

Также читайте, как выглядели ведущие и судьи на шоу. Они выбрали более классические образы в черно-белых оттенках, но с интересными элементами и аксессуарами.

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