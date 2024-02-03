Беременная Джамала, Данилко с ушками Микки Мауса и космическая Санина: какие образы подобрали судьи и ведущие Нацотбора-2024

Ведущие и жюри Национального отбора на Евровидение 2024 поразили зрителей своими нарядами. Они выбрали более классические образы в черно-белых оттенках, но с интересными элементами и аксессуарами.

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Напомним, в составе ведущих официальный "голос" Евровидения Тимур Мирошниченко, стендап-комик и волонтер Василий Байдак и фронтвумен группы "The HARDKISS" Юлия Санина. За претендента, который будет представлять Украину в шведском городе Мальме, будет голосовать жюри в составе певца и композитора Андрея Данилко, певицы и победительницы Евровидения-2016 Джамалы и фронтмена группы "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ" Сергея Танчинца. OBOZ.UA разобрал образы ведущих и жюри Нацотбора Евровидения-2024.

Ведущие

Тимур Мирошниченко появился в классическом черном костюме и белой рубашке под пиджаком. Телеведущий подчеркнул свой образ черной бабочкой.

Василий Байдак даже на Нацотборе не изменяет своему кэжуал-стилю. Черные кеды, классические брюки и легкий кардиган в этом году можно увидеть на ведущем.

Юлия Санина, которая не впервые на сцене песенного конкурса, выглядит космически – длинное платье серебряного цвета с капюшоном. Вечерний макияж с багровой помадой и фиолетовыми тенями идеально подчеркнул ее образ.

Жюри

Андрей Данилко на Нацотборе решил напомнить времена пандемии благодаря черной медицинской маске. Впрочем, в прошлом году он уже "засветился" с таким же образом в забавном обруче-ушками Микки Мауса и в кепке, назвав себя "няшкой". В частности, композитор заявил, что в этом году на Нацотборе говорит по-украински, назвав это дебютом.

Джамала подчеркнула свою беременную фигуру очередным объемным белым платьем. Акцентными деталями стали крупное ожерелье, которое идеально подходят к ее открытым плечам, браслеты и белые кольца.

Сергей Танчинец надел классическую белую рубашку и светлые джинсы. Но чтобы образ не выглядел грустно, для смарт-часов певец выбрал ремешок яркого оранжевого цвета.

OBOZ.UA ведет хронологию событий на Нацотборе Евровидения-2024. Смотрите трансляцию песенного конкурса по ссылке.

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