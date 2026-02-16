Тимур Мирошниченко назвал самую сильную участницу Евровидения за все годы: это украинская певица

Телеведущий и неизменный комментатор Евровидения Тимур Мирошниченко назвал самую сильную вокалистку в истории Евровидения. Это, по его мнению, певица Джамала, которая одержала победу на Евровидении-2016 в Стокгольме.

По словам Мирошниченко, речь идет не только о техническом мастерстве, но и о глубине образа и силу месседжа, который вкладывает артист в свое выступление. Об этом телеведущий рассказал в интервью OBOZ.UA.

На вопрос журналиста о лучшем мировом артисте на Евровидении Мирошниченко ответил: "Это – Джамала. Я считаю ее одной из самых сильных вокалисток мира за последнее десятилетие. Не просто в Украине – в мире". По словам комментатора, певица невероятно точно прочувствовала свой номер на Евровидении: "Она невероятно точно сделала свой номер: с правильным месседжем, с правильным внутренним состоянием, с полным пониманием, зачем она туда едет и что хочет сказать. Она не просто выиграла – она прожила это выступление".

Он также подчеркнул, что победа Джамалы не осталась в прошлом: "Самое важное, что она до сих пор несет эту победу дальше: в музыке, в позиции, в своем присутствии в культуре. Уже десять лет прошло с момента ее триумфа, а это до сих пор звучит. Для меня Джамала – это абсолютный топчик".

Также Тимур Мирошниченко проанализировал работу Джамалы на посту главного продюсера нынешнего Нацотбора: "Конкуренция среди конкурсантов серьезная – чувствуется рука Джамалы. Ее сильные стороны очевидны – тонкий музыкальный вкус и абсолютная преданность делу. Она работает на все сто и прекрасно осознает уровень ответственности: понимает, зачем это делается и какой имидж страны формируется через сцену Евровидения. Именно поэтому Джамала такая придирчивая. Даже ее эмоциональный пост в соцсетях, где она резко высказалась о демозаписях "без контекста и качества", был абсолютно уместным (певица отметила, что уровень присланных материалов стал для нее неприятным сюрпризом: песни звучали сыро, с бедным вокалом и проблемной интонацией. – Ред.). Но это была не просто критика ради критики. Таким образом Джамала, наоборот, активизировала артистов – и тех, кто сомневался, подаваться ли, и тех, кто уже прислал заявки. И, кажется, именно это в итоге и сыграло в пользу конкурса".

