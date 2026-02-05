'Сейчас я себя закопаю'. Финалист Нацотбора раскрыл, как Джамала и Тина Кароль ведут себя с молодыми артистами на репетициях

Финалист Национального отбора на Евровидение 2026 KHAYAT (Андрея Хаят) поделился опытом работы с музыкальными продюсерами конкурса двух последних лет – Джамалой и Тиной Кароль. Он отметил, что обе знаменитости пытались передать личный творческий опыт молодым артистам во время репетиций, однако их методики кардинально отличаются.

По словам певца, от Джамалы часто чувствовалась педагогическая энергетика, тогда как Кароль вела себя более непринужденно. Об этом он рассказал в проекте "СучЦукрМуз", отвечая на вопрос ведущего о разнице сотрудничества с исполнительницами.

"Сейчас я себя закопаю. Но, если честно, действительно контраст есть. Он, наверное, заключается именно в методике работы. У Джамалы в общем очень серьезный подход. Она, мне кажется, более скрупулезная в каких-то вопросах, как, например, чистота вокала. И мы все прекрасно знаем, что у Джамалы есть педагогический вайб, который является частью ее харизмы. А Тина дает советы, но история такая: я вот это тебе советовала, если ты не пользуешься, хорошо", – высказался финалист Нацотбора 2026.

Такой серьезный подход Джамалы к репетициям с младшими коллегами KHAYAT объясняет тем, что она смотрит на каждого артиста в музыкальной перспективе. То есть, даже если исполнитель имеет хорошие вокальные данные от природы, она акцентирует внимание на постоянном совершенствовании технических составляющих.

А вот Тина Кароль, по словам KHAYAT, может быть довольно неформальной и непосредственной во время общения с младшими певцами: "Классно, когда люди такого опыта могут быть абсолютно открытыми и легкими".

