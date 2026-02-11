'Данилко и так снимает сливки с Евровидения почти 20 лет'. Тимур Мирошниченко – о лжи звезд, резком сообщении Джамалы и закулисье конкурса

Тимур Мирошниченко – популярный телеведущий и неизменный голос Евровидения в Украине уже более 20 лет. Наш разговор состоялся после съемок юмористического шоу "Узнай ложь" – украинской адаптации британского формата Would I Lie to You?

Премьеру, которая запланирована весной, снимает национальная онлайн-платформа SWEET.TV. В каждом выпуске известные комики и звездные гости будут рассказывать смешные и порой совершенно невероятные истории, а задача коллег из другой команды – разгадать, где правда, а где умело замаскированная выдумка. Запись программы собрала настоящий звездный десант: среди гостей – Оля Полякова, Владимир Дантес и популярный блогер Николас Карма.

– Тимур, какая из историй, услышанных сегодня, вам больше всего понравилась? Такая, которую вы запомнили и расскажете дома жене?

– Нет, жене я ничего рассказывать не буду – для того, чтобы она посмотрела это все уже в эфире. И всем советую делать так же. Здесь немало забавных историй, а иногда наши участники даже выдают чужие истории за свои – и это тоже часть фишки шоу. Здесь можно одновременно научиться распознавать ложь, мастерски обманывать и просто посмеяться от души. Если говорить о самом веселом, что было сегодня, мне больше всего понравился рассказ Оли Поляковой о ее тайных сигналах с мужем на публике. Это очень прикольно. Но даже не сама эта история, а маленькие детали и нюансы, которые она добавляла в свой рассказ.

– Что вас подкупило в проекте: сам формат или привлекательный гонорар?

– Мне все понравилось. Это очень интересная программа. С "Львами на джипе" (Костя Трембовецкий и Рома Щербань стали капитанами команд в программе. – Ред.) в прошлом году мы впервые заколабились. И, мне кажется, у нас возникла определенная химия, которая естественно переросла в проект "Узнай ложь". Почему мне это интересно? Во-первых, это очень смешно – юмор в шоу живой и драйвовый, здесь постоянно происходит что-то неожиданное. Во-вторых, полезно: в жизни нас часто пытаются обмануть в разных ситуациях, но здесь мы учимся замечать мелкие детали, скрытые сигналы и даже мастерски распознавать ложь.

– Интересно, а вы сами себя проверяете во время записи шоу? Удается угадывать ложь или чаще промахиваетесь?

– Мне чаще кажется, что промахиваюсь. Но это вовсе не из-за невнимательности – наши участники настолько мастерски обыгрывают ситуации, что запутать даже опытного ведущего не так уж и сложно. Конечно, иногда "палятся", но в целом очень ловко играют. А еще интересно наблюдать, как меняется тактика во время игры: уже в третьем-четвертом раунде они могут специально подставиться, чтобы ввести соперников в заблуждение. Это постоянная игра ума и интуиции – динамичная, непредсказуемая.

– Ваши дети будут смотреть это шоу? Оно интересно для маленьких?

– Да, думаю, что это вполне подходит для детей 6-7 лет и старше. Возможно, совсем маленьким еще сложно удержать внимание, но тут многое зависит от конкретного ребенка. Мои смотрят абсолютно все, что ведет папа. И не потому, что заставляю, – им интересно!

– Что нового у ваших малых (вместе с женой, блогером Инной Мирошниченко, телеведущий воспитывает четверых детей, Марсель и Ангелина – приемные, которых пара усыновила во время полномасштабной войны. – Ред.)?

– Они постоянно меняются – растут, развиваются, каждый по-своему. Абсолютно разные, и это невероятно интересно наблюдать. Каждый проявляет себя по-своему: характеры разные, и в то же время смотреть на них вместе, в комбинации, тоже очень прикольно. Вот они могут играть вчетвером, потом уже – по двое, кто-то один или трое – и всегда ведут себя по-разному. Даже когда дома только я, или Инна, или мы оба, они постоянно разные, каждый по-своему проявляет себя.

– А кто с кем дружит?

– О, это вообще отдельная история! Иногда дружат парни между собой, девочки – между собой. Через полчаса все перемешивается, через еще полчаса кажется, что никто ни с кем не дружит. Это постоянный процесс, он меняется буквально минута за минутой.

– Инна может вас оставить со всеми четырьмя?

– Регулярно. Абсолютно без проблем. Чем занимаемся? Знаете, когда детей больше одного, они обычно заняты друг другом, а моя задача – только следить, чтобы не поубивались (смеется). Но в то же время они очень любят играть в разные игры. Мия отвечает за досуг: приезжаем домой после школы, говорит: "Да, сейчас играем в "Борщ"!" – мы садимся и два-три часа "рубимся" в настолочку. Там карточки с ингредиентами, и каждый получает набор. Можно меняться карточками с другими, исключать ненужные тебе ингредиенты, собирать свой рецепт. Игра завершается, когда все "приготовили" свои борщи. Побеждает тот, кто собрал самый лучший набор карт.

– Интересно, вам приходится в жизни врать?

– Иногда приходится, но, честно говоря, чаще всего это касается детей. Например, говорить что-то вроде "сегодня площадка во дворе не работает", хотя, если честно, у нее же нет никакого графика работы (смеется). Со взрослыми – нет, потому что мне кажется, сразу палюсь. С Инной у нас абсолютно честные отношения, нам нечего скрывать друг от друга.

– А если речь идет о чем-то незначительном, например, купила себе платье, которое очень нравится, но дорогое, и не хочет расстраивать вас, поэтому решает не говорить?

– У нас общие карточки, поэтому я все вижу. Единственное, что иногда не всегда видно, на что именно потрачены деньги: система показывает, что списалась определенная сумма где-то там, а детали – нет. Поэтому могу просто спросить: "А что ты купила?"

– И она рассказывает?

– Ну конечно! Потому что все равно узнаю (смеется). Но у нас такая система отношений, что можно все.

– Мы разговариваем с вами накануне Нацотбора – уже завтра станет понятно, кто будет представлять Украину на нынешнем Евровидении (днем позже, 8 февраля, стало известно, что в Вену поедет певица LELÉKA. – Ред.) Кто ваши фавориты?

– Не буду называть конкретных имен, потому что с точки зрения моей работы это было бы неправильно. Но могу сказать так: по ощущениям, среди финалистов есть один, кто реально имеет шанс выиграть Евровидение. Еще примерно трое точно попадут в топ-5. Еще несколько претендуют на топ-10, и есть двое участников, которые, к сожалению, даже не пройдут в финал, если поедут на конкурс.

– В интервью нашему изданию певица alyona alyona, которая два года назад представляла Украину на Евровидении вместе с Jerry Heil, отметила, что нынешний состав участников Нацотбора довольно сильный. Она подчеркнула: "Будет настоящая заруба".

– Если смотреть в целом, конкуренция действительно серьезная. Конечно, это не самый мощный состав за всю историю, но каждый год бывает по-разному: где-то сильнее, где-то слабее. При этом очень чувствуется рука Джамалы. Ее сильные стороны очевидны – тонкий музыкальный вкус и абсолютная преданность делу. Она работает на все сто и прекрасно осознает уровень ответственности: понимает, зачем это делается и какой имидж страны формируется через сцену Евровидения. Именно поэтому Джамала такая придирчивая.

Даже ее эмоциональный пост в соцсетях, где она резко высказалась о демозаписях "без контекста и качества", был абсолютно уместным (певица отметила, что уровень присланных материалов стал для нее неприятным сюрпризом: песни звучали сыро, с бедным вокалом и проблемной интонацией. – Ред.). Но это была не просто критика ради критики. Таким образом Джамала, наоборот, активизировала артистов – и тех, кто сомневался, подаваться ли, и тех, кто уже прислал заявки. И, кажется, именно это в итоге и сыграло в пользу конкурса.

– В прошлом году в интервью нашему изданию на вопрос, кого вы хотели бы видеть на сцене Евровидения в следующем году, вы ответили: Jerry Heil. И она таки подалась.

– Думаю, это точно не в последний раз. Даже если она сейчас снова выиграет Нацотбор и поедет представлять Украину, это все равно не будет ее финальной точкой в этой истории. В Джерри очень чувствуется этот вайб еврофана – человека, который настолько органично сросся с конкурсом, что, кажется, он там навсегда. Она нашла правильную синергию с Евровидением и прекрасно чувствует, как в нем существовать. Мне вообще очень нравится наш Нацотбор тем, что он постоянно открывает новые имена. Для многих артистов это возможность масштабировать аудиторию, выйти за пределы узкой сцены. Кто-то получает уверенность в себе, кто-то – четкое понимание, над чем еще надо поработать, чтобы вернуться сильнее. И эта тенденция сохраняется из года в год. Даже те артисты, которые уже были в отборе, делают паузу, а потом возвращаются – и ты видишь, насколько вырос их уровень. Нацотбор в этом смысле играет огромную роль: как своеобразная точка роста.

– Кого бы вы еще хотели увидеть из тех, кто уже когда-то представлял Украину?

– Безусловная икона навсегда – это Верка Сердючка. Мне кажется, рано или поздно Андрей все же почувствует внутреннюю потребность снова поехать. Почему сейчас отказывается? Потому что это очень тяжело. Действительно трудно. И тем более Андрей – тонкая творческая натура, близко все воспринимает. Ментально ему непросто еще раз войти в это напряжение. С другой стороны, он и так снимает сливки с Евровидения уже почти 20 лет – его образ, энергия давно стали частью ДНК конкурса. И в принципе, ему этого хватает. Но думаю, что однажды момент может сложиться так, что его все же удастся убедить сделать это еще раз.

Кто еще? Алена Тополя, Злата Огневич – артисты, которые в свое время очень достойно выступили на Евровидении. Но с того момента кардинально трансформировались: как люди, как художники, как личности. И поэтому увидеть их снова на этой сцене было бы не повтором, а новой историей. Если честно, таких имен можно назвать много. Почти каждый, кто когда-то проходил этот путь, имеет потенциал вернуться с другим опытом. И, пожалуй, в этом тоже есть магия Евровидения.

Кто неоценимый? Ну, без сомнения, это Melovin. На сто процентов он не заслужил той низкой позиции, с которой завершил конкурс (певец представлял Украину на песенном конкурсе Евровидение в Португалии в 2018 году с песней Under The Ladder, где занял 17-е место. – Ред.). Это был не тот результат, который соответствовал его номеру, энергии, тому, что он принес на сцену. Думаю, он сам это очень хорошо чувствует – именно поэтому мы и видели его не раз снова в Нацотборе. Сейчас он говорит, что этот год для него – последний в творческом смысле, а дальше планирует взять паузу. Но опять же, это очень тонкая, эмоциональная творческая натура. А такие люди редко уходят насовсем. Поэтому, даже если эта пауза действительно произойдет, убежден: рано или поздно мы его снова увидим – и не просто на сцене, а именно на сцене Евровидения также.

– Вы уже много лет являетесь голосом Евровидения для Украины. В прошлом году трансляцию вы вели не соло, а в компании других известных людей. Такая смена формата вас не обидела?

– Нет, абсолютно. Такие эксперименты у нас время от времени случаются – это не впервые (улыбается). Если честно, мне это даже нравится. Я люблю, когда что-то пробуют по-новому, когда формат не стоит на месте. Поэтому всегда открыт к различным предложениям и изменениям.

– А кто для вас самый любимый артист Евровидения в целом в мире?

– Джамала. Знает ли она об этом? Думаю, да. Во-первых, я считаю ее одной из самых сильных вокалисток мира за последнее десятилетие. Не просто в Украине – в мире. Во-вторых, она невероятно точно сделала свой номер: с правильным месседжем, с правильным внутренним состоянием, с полным пониманием, зачем она туда едет и что хочет сказать. Она не просто выиграла – она прожила это выступление. И самое важное, что она до сих пор несет эту победу дальше: в музыке, в позиции, в своем присутствии в культуре. Уже десять лет прошло с момента ее триумфа, а это до сих пор звучит. Для меня Джамала – это абсолютный топчик.

– Евровидение для вас – это просто работа или нечто большее?

– Это большая часть моей жизни. Жена меня поддерживает в этом. Ну, она, может, не настолько прямо фанатка всего-всего-всего, но знает, как для меня важно. Можно ли представить Евровидение без моего голоса? Нет, даже не пытайтесь (смеется). Я реально вижу себя в этом процессе долго. По крайней мере до своих 69 лет – именно тогда исполнится ровно 50 лет, как работаю с Евровидением.

