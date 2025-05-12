Тимур Мирошниченко ответил на слухи о возвращении России на Евровидение и озвучил кулуарные разговоры о миллионной взятке

Неизменный на протяжении 20 лет комментатор Евровидения в Украине Тимур Мирошниченко уверен, что Россия не вернется на песенный конкурс в ближайшее время. По его словам, звездные супруги не отбрасывают мысли о том, что в их семье может появиться еще один ребенок.

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Об этом Тимур Мирошниченко рассказал в интервью OBOZ.UA. Телеведущий назвал условия, которые должны измениться, чтобы семья снова увеличилась.

"Не думаю, что возвращение РФ возможно, – говорит Тимур Мирошниченко, – Этот конкурс стал одной из первых институций, которые жестко отреагировали на полномасштабное вторжение. Уже 25 февраля 2022 года Европейский вещательный союз объявил о дисквалификации России из-за агрессии. Фундаментальная ценность Евровидения: объединение вокруг мира. И как может в нем участвовать страна, которая развязала страшную войну? С другой стороны, мы понимаем, что у них все равно есть симпатики. И Россия будет тратить, как всегда, миллиарды на то, чтобы вернуться. Но по состоянию на сейчас такие разговоры не ведутся".

Телеведущий также прокомментировал слухи о том, что Россия, которая один раз становилась победительницей Евровидения (победу в 2008 году принес певец Дима Билан. – Ред.), завоевала это право с помощью взяток: "Да, такие разговоры были. Даже называли конкретные суммы в пять миллионов евро. Но мне кажется, что это очень дешево. Однако слышал такую цифру не от одного человека. Это же было как раз в то время, когда Россия пыталась создать имидж сверхдержавы и "подгребала" под себя самые масштабные проекты. Поэтому Евровидение стояло первоочередной государственной задачей".

"Сейчас россияне пытаются создать свой аналог Евровидения, – добавил Тимур Мирошниченко. – Но с ними всегда так: все, что зарубежное, особенно с приставкой "евро" – плохо, а потом начинают копировать это у себя. Вот объявили, что будут делать Интервидение, на котором, вероятно, будут выигрывать каждый год. Ну это в их стиле – перекрутить и сделать так, чтобы быть там королями".

Ранее OBOZ.UA писал, что представители Украины на Евровидении Ziferblat признались, сколько заплатили за советы топовым музыкантам, которые уже ездили на конкурс

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