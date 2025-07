The Rasmus устроили фан-бум в Киеве: появились фото и видео рекордной очереди за автографами

Финская рок-группа The Rasmus, выступившая на главной сцене Atlas Festival в Киеве, приняла участие во встрече с поклонниками. Событие собрало невиданное количество фанов коллектива.

Сотни желающих пообщаться с музыкантами образовали длинную очередь. Получить автографы артистов и сделать совместное фото можно было в обмен на благотворительный донат, который будет направлен на нужды украинских защитников.

Как рассказали OBOZ.UA волонтеры, которые работали на локации, поклонники начали собираться в фан-зоне задолго до начала события, а часть из них специально приехала из других городов Украины. Несмотря на ограниченное время, The Rasmus оставались на месте дольше, чем планировалось.

Накануне The Rasmus выступил в Киеве на Atlas Festival 2025, став одним из главных зарубежных хедлайнеров события. Группа исполнила хиты In the Shadows, Livin' in a World Without You, а также совместную композицию с Kalush Orchestra.

Во время своего визита в Киев участники финской рок-группы The Rasmus пережили воздушную тревогу и были вынуждены провести ночь в укрытии. Музыканты рассказали на пресс-конференции, что это стало для них шокирующим опытом, который позволил лучше понять реальность, в которой живут украинцы: "Мы установили несколько приложений с воздушными тревогами, и, когда получили первое оповещение, это было для нас, откровенно говоря, шокирующе. Но рядом были местные жители, которые успокоили и объяснили, как все происходит во время тревог. Нам повезло – мы ночевали в, пожалуй, одном из самых безопасных укрытий в городе. Но мы слышали истории, которые не укладываются в голове: семьи с детьми, которые каждую ночь преодолевают по 20 минут до ближайшей станции метро, чтобы спать на бетонном полу. И так – уже почти четыре года. Нам даже немного стыдно, что что испытывали страх прошлой ночью. Но действительно было страшно".

"Мы уверены, что это короткое путешествие в Киев навсегда запечатлеется в нашей памяти – и, без сомнения, найдет отражение в нашей будущей музыке", – добавил фронтмен группы The Rasmus Лаури Юльонен.

Ранее OBOZ.UA писал, что после приезда в Киев участники The Rasmus посетили мемориал погибших воинов возле Софийского собора и "клумбу с флажками" на Майдане Независимости, где каждый флажок символизирует одну потерянную жизнь на войне против России.

Также группа наведалась к детям в больницу "Охматдет" и поддержала инициативу благотворительного фонда Good Donations, который совместно с Atlas Festival собирает средства на оборудование для медучреждения и помощь ВСУ, в частности, на дроны в рамках проекта "Дронопад".

