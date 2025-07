The Rasmus выступили в Киеве на Atlas Festival со словами Слава Украине! и Never give up! Видео

В субботу, 19 июля, финская рок-группа The Rasmus выступила в Киеве на Atlas Festival 2025, где стала одним из главных зарубежных хедлайнеров. Музыканты обратились к зрителям со словами "Слава Украине!" и "Never give up!".

Они объяснили, почему решили приехать именно сейчас в Украину: "Мы подумали, зачем ждать окончания войны, посетим Украину прямо сейчас". Участники группы также присоединились к ряду благотворительных инициатив, в частности по сбору средств для детей и украинских защитников.

Кроме этого, на Atlas Festival 2025 (18-20 июля) пройдет благотворительный розыгрыш уникальных лотов от The Rasmus – все собранные средства будут направлены на закупку специального медицинского оборудования для детской больницы "Охматдет".

Во время пресс-конференции перед выступлением вокалист Лаури Юльонен рассказал, что из-за российской воздушной атаки группа была вынуждена провести ночь в укрытии. Он признался, что не смог нормально спать из-за сирены и поражен тем, как украинцы уже более двух лет живут в таких условиях.

После приезда в Киев участники The Rasmus посетили мемориал погибших воинов возле Софийского собора и "клумбу с флажками" на Майдане Независимости, где каждый флажок символизирует одну потерянную жизнь на войне против России.

Также группа наведалась к детям в больницу "Охматдет" и поддержала инициативу благотворительного фонда Good Donations, который совместно с Atlas Festival собирает средства на оборудование для медучреждения и помощь ВСУ, в частности, на дроны в рамках проекта "Дронопад".

