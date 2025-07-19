Культовая рок-группа The Rasmus приехала в Украину: как музыканты провели свой первый день в Киеве и что их поразило больше всего

В пятницу, 18 июля, легендарная финская рок-группа The Rasmus прибыла в столицу Украины – Киев. Свой первый день в нашей стране музыканты провели довольно активно, ведь встретились с детьми в больнице Охматдет, почтили память павших в войне с РФ украинских военных и даже успели дать интервью.

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Об этом стало известно из личной страницы культового коллектива в социальной сети Instagram. Стоит отметить, что уже сегодня, 19 июля, знаменитости встретятся с украинскими поклонниками на Atlas Festival 2025.

"Мы прибыли в Киев. Очень рады быть здесь. Увидимся позже", – сказала гитаристка группы Эмилия Сухонен.

Коллектив The Rasmus воочию увидел последствия террористической войны, которую начала Россия на территории нашей Родины. Звезды посетили мемориал памяти погибших украинских воинов возле Софийского собора, а также побывали у "клумбы с флагами" на майдане Независимости, где каждое сине-желтое знамя символизирует жизнь, которую забрала война.

Кстати, Россия не дала группе спокойно отдохнуть перед выступлением на музыкальном фестивале. В ночь на 19 июля страна-агрессор начала воздушную атаку на Украину. Тревога раздавалась и в Киеве, поэтому артистам пришлось спуститься в укрытие.

Посетили участники группы The Rasmus и в студию ТСН. Во время общения с журналистами они признались, что во время пребывания в Украине наибольшее впечатление на них произвел визит в детскую больницу "Охматдет".

"Мы видели детей, которые там находятся как пациенты. Сердце разрывается, когда видишь ребенка в такой беде. Мы разговаривали с их родителями. Трудно даже представить, что пережили эти люди. Мы видели видеозапись, где ракета попадает в "Охматдет". Мы также очень много историй слышали о надежде. Люди помогают друг другу, продолжается восстановление, люди снова и снова возвращаются туда", – поделились впечатлениями музыканты.

Стоит отметить, что выступление на Atlas Festival 2025 не единственная причина визита The Rasmus в Украину. Знаменитости присоединились к инициативе благотворительного фонда Good Donations, который уже второй год подряд является партнером фестиваля в сборе средств для детских больниц. На этот раз сбор направлен на закупку жизненно необходимого оборудования для "Охматдета". Участники коллектива The Rasmus также встретились с главой фонда Татьяной Сохар, которая в своем Instagram поблагодарила артистов за поддержку.

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