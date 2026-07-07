Терпение короля лопнуло: принца Гарри не пустили в Букингемский дворец из-за дерзкого поступка

Визит принца Гарри в Великобританию обернулся новым скандалом в королевской семье. Герцог Сассекский, прибывший в Лондон без супруги Меган Маркл и детей, лишился возможности остановиться в Букингемском дворце, хотя ранее король Чарльз III предложил ему королевские апартаменты.

Видео дня

По данным Daily Mail, монарх лично отозвал приглашение после того, как младший сын несколько раз менял свои решения относительно проживания. В окружении короля говорят, что именно тогда "терпение Чарльза III лопнуло".

По информации источника, принц Гарри должен был подтвердить, примет ли он предложение отца, еще до конца прошлой недели. Во дворце даже начали готовить комнаты для герцога Сассекского, несмотря на то, что Букингемский дворец находится на реконструкции и прием гостей там значительно затруднен.

Впрочем, принц сначала сам отказался от проживания в королевской резиденции. Из-за этого сотрудники дворца отменили подготовку и изменили рабочие графики. Уже через несколько часов команда герцога вновь обратилась к королю с просьбой разрешить ему поселиться во дворце.

Как утверждают инсайдеры, на этот раз ответ Чарльза III был категоричным.

"Нет. Извините, но вы опоздали", – именно так, по словам источника, король ответил младшему сыну.

В королевском окружении подчеркивают, что решение было связано не столько с семейным конфликтом, сколько с неуважением к персоналу.

"Это был день, когда терпение короля лопнуло. Речь шла о дезорганизации и неуважении к сотрудникам дворца", – рассказал собеседник британского медиа.

Представитель принца Гарри рассказал People свою версию: после того как команда нашла альтернативные варианты обеспечения безопасности, которых не предоставлял король, герцог официально согласился воспользоваться предложением отца и поселиться в Букингемском дворце. Однако, по его словам, приглашение неожиданно отозвали.

В свою очередь, источники в королевском дворце настаивают, что принц Гарри слишком долго не мог определиться со своими планами. По их словам, когда герцог изменил решение, подготовить его пребывание уже было невозможно.

Еще одной причиной называют судебный процесс с участием принца Гарри. Во время его пребывания в Великобритании должно было быть оглашено решение по делу против издания Daily Mail. По этой причине во дворце не хотели создавать даже намека на возможный конфликт интересов или ставить короля в неловкое положение.

Принц Гарри прибыл в Лондон 6 июля один. Меган Маркл, принц Арчи и принцесса Лилибет остались в США. По словам пресс-секретаря герцога Сассекского, это связано с соображениями безопасности после того, как британские власти отказались возобновить для него государственную охрану.

Несмотря на очередной конфликт, источники утверждают, что король Чарльз III не исключает личной встречи с сыном. В то же время во дворце признают, что после этого конфликта надежды на скорое примирение между отцом и сыном стали еще меньше.

Как писал OBOZ.UA, еще неделю назад британские медиа сообщали, что принц Гарри и Меган Маркл рассматривали возможность приехать в Великобританию всей семьей для участия в мероприятиях, посвященных подготовке к "Играм Непокоренных 2027" в Бирмингеме. Если бы этот визит состоялся, Арчи и Лилибет впервые с 2022 года увиделись бы со своим дедушкой – королем Чарльзом III.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!