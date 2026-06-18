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Дети принца Гарри впервые за 4 года приедут в гости к дедушке Чарльзу III: почему Меган Маркл опасается поездки в Великобританию

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
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Дети принца Гарри впервые за 4 года приедут в гости к дедушке Чарльзу III
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7-летний принц Арчи и 5-летняя принцесса Лилибет могут впервые за четыре года увидеться со своим дедушкой, королем Чарльзом III. Их родители, принц Гарри и Меган Маркл, планируют редкий семейный визит в Великобританию уже в следующем месяце.

Как сообщает Daily Telegraph, герцог и герцогиня Сассекские могут приехать в страну вместе с детьми для участия в мероприятиях, посвященных подготовке к "Играм Непокоренных 2027" в Бирмингеме (Англия).

Если поездка состоится, это станет первым визитом Арчи и Лилибет на родину отца с июня 2022 года. С тех пор дети не виделись со своим дедушкой Чарльзом III.

На момент последней встречи Арчи было всего три года, а Лилибет – один год.

Меган Маркл и принц Гарри с двумя детьми

Почему Меган Маркл опасается ехать в Великобританию

Главной причиной беспокойства герцогини Сассекской остаются вопросы безопасности. После того как принц Гарри и Меган Маркл в 2020 году отказались от королевских обязанностей и переехали в США, семья лишилась права на автоматическую государственную полицейскую охрану в Великобритании.

Именно из-за этого Меган уже несколько лет избегает длительных поездок в страну. Последний раз она была в Великобритании в сентябре 2022 года во время похорон королевы Елизаветы II.

Меган уже несколько лет избегает длительных поездок в Англию

Принц Гарри неоднократно заявлял, что не считает безопасным привозить жену и детей в Великобританию без надлежащей охраны. В позапрошлом году он проиграл судебное дело о восстановлении государственной защиты для своей семьи, однако продолжает добиваться пересмотра этого решения.

По информации британских медиа, именно гарантии безопасности стали ключевым условием, при котором Меган согласилась рассмотреть возможность поездки вместе с детьми.

Принц Гарри неоднократно заявлял, что не считает безопасным привозить жену и детей в Великобританию без надлежащей охраны

Состоится ли встреча с Чарльзом III

Официально встреча короля с внуками пока не подтверждена. В то же время Daily Mail отмечает, что в последнее время между Гарри и его отцом наблюдается некоторое потепление в отношениях.

В прошлом году принц Гарри и Чарльз III провели личную встречу в Лондоне после длительного перерыва. Поэтому предстоящий визит Сассексов многие рассматривают как шанс на дальнейшее примирение семьи.

Официально встреча короля с внуками пока не подтверждена

Ранее OBOZ.UA писал, что Меган Маркл на новых фото показала дочь, лицо которой годами держали в секрете. Герцогиня опубликовала видео из-за кулис съемок, где дети время от времени попадают в кадр.

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