Дети принца Гарри впервые за 4 года приедут в гости к дедушке Чарльзу III: почему Меган Маркл опасается поездки в Великобританию

7-летний принц Арчи и 5-летняя принцесса Лилибет могут впервые за четыре года увидеться со своим дедушкой, королем Чарльзом III. Их родители, принц Гарри и Меган Маркл, планируют редкий семейный визит в Великобританию уже в следующем месяце.

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Как сообщает Daily Telegraph, герцог и герцогиня Сассекские могут приехать в страну вместе с детьми для участия в мероприятиях, посвященных подготовке к "Играм Непокоренных 2027" в Бирмингеме (Англия).

Если поездка состоится, это станет первым визитом Арчи и Лилибет на родину отца с июня 2022 года. С тех пор дети не виделись со своим дедушкой Чарльзом III.

На момент последней встречи Арчи было всего три года, а Лилибет – один год.

Почему Меган Маркл опасается ехать в Великобританию

Главной причиной беспокойства герцогини Сассекской остаются вопросы безопасности. После того как принц Гарри и Меган Маркл в 2020 году отказались от королевских обязанностей и переехали в США, семья лишилась права на автоматическую государственную полицейскую охрану в Великобритании.

Именно из-за этого Меган уже несколько лет избегает длительных поездок в страну. Последний раз она была в Великобритании в сентябре 2022 года во время похорон королевы Елизаветы II.

Принц Гарри неоднократно заявлял, что не считает безопасным привозить жену и детей в Великобританию без надлежащей охраны. В позапрошлом году он проиграл судебное дело о восстановлении государственной защиты для своей семьи, однако продолжает добиваться пересмотра этого решения.

По информации британских медиа, именно гарантии безопасности стали ключевым условием, при котором Меган согласилась рассмотреть возможность поездки вместе с детьми.

Состоится ли встреча с Чарльзом III

Официально встреча короля с внуками пока не подтверждена. В то же время Daily Mail отмечает, что в последнее время между Гарри и его отцом наблюдается некоторое потепление в отношениях.

В прошлом году принц Гарри и Чарльз III провели личную встречу в Лондоне после длительного перерыва. Поэтому предстоящий визит Сассексов многие рассматривают как шанс на дальнейшее примирение семьи.

Ранее OBOZ.UA писал, что Меган Маркл на новых фото показала дочь, лицо которой годами держали в секрете. Герцогиня опубликовала видео из-за кулис съемок, где дети время от времени попадают в кадр.

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