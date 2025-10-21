'Теперь я смогу себя защищать': Андрей Белоус радостно прокомментировал подозрение в изнасиловании

Скандальный украинский режиссер, бывший руководитель Молодого театра и экс-преподаватель университета имени Ивана Карпенко-Карого Андрей Белоус впервые прокомментировал подозрение в изнасиловании и сексуальном насилии и шокировал своей реакцией. Он заявил: рад, ведь теперь "сможет себя защищать".

Видео дня

По словам Белоуса в комментарии ТСН, до сих пор он имел статус свидетеля, поэтому не мог комментировать ход дела. Теперь же, утверждает режиссер, получив материалы расследования, он наконец узнал, кто и в чем его обвиняет, и планирует доказывать свою невиновность в суде.

"С одной стороны, я очень рад, что наконец-то мне ее вручили, и я смогу себя защищать полноценно. До этого меня поливали грязью, и я не был участником ни одного уголовного производства. У меня не было подозрения, и я был в статусе свидетеля. Я не мог ни слова сказать и ничего прокомментировать. Теперь я смогу себя защищать, потому что получил материалы дела и наконец узнал, кто и в чем меня обвиняет официально", – заявил он.

Режиссер уверяет, что лично знаком с женщинами, которые фигурируют в деле, однако отрицает любые факты насилия. Он назвал обвинения "заказной кампанией" против него и заявил, что имеет доказательства своей невиновности.

"Никакого вреда ни одной девушке я не нанес. Это единственное, что я могу сказать. Я отрицаю любые обвинения в насилии. Никакого насилия с моей стороны никогда и ни к кому не было. Я ни одному человеку не нанес ни морального, ни физического вреда. У меня есть подтверждение этому, потому что эти люди в течение многих лет никто нигде ни о чем ранее не заявлял", – сказал режиссер.

В Национальной полиции Украины подтвердили, что следователи задокументировали факты преступных действий в отношении пяти потерпевших, среди которых есть несовершеннолетняя. Белоусу сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 и ч. 3 ст. 152 – изнасилование, в том числе несовершеннолетнего лица;

ч. 1 и ч. 2 ст. 153 – сексуальное насилие.

Как сообщила начальник управления информационной политики и коммуникаций Офиса генпрокурора Марьяна Гайовская-Ковбасюк, Печерский райсуд Киева рассматривает ходатайство об избрании Билоусу меры пресечения. Прокурор будет требовать ареста без права залога.

Что известно о скандале Билоуса

В январе 2025 года на платформе YouTube появилось анонимное видео, где девушка публично обвинила Андрея Белоуса в домогательствах. Она сообщила, что режиссер присылал ей фото интимных мест других студенток и предлагал сделать идентичные кадры. Впоследствии еще несколько женщин выступили с подобными заявлениями, поэтому полиция начала расследование, а театрального деятеля отстранили от преподавания в университете Карпенко-Карого.

Позже Билоус был отстранен от должности художественного руководителя Молодого театра, а 10 февраля было открыто уголовное производство по факту возможных неправомерных действий режиссера. Однако, несмотря на это, в марте он вернулся к руководящей роли. Тогда под дверью Молодого театра, а также КГГА, состоялся митинг с участием актеров учреждения культуры. Они хотели добиться справедливого наказания режиссера.

Уже в 2025 году телеведущая Маша Ефросинина обнародовала скриншоты шокирующих переписок Андрея Белоуса со студентками, на которых видно, как он психологически давил на них и посылал непристойные сообщения. Она отметила, что среди жертв были и несовершеннолетние девушки.

Впоследствии о поступках Белоуса прямо со сцены заговорили актеры Молодого театра. После окончания спектакля "Опасные связи" они сообщили, что более чем восемьдесят процентов работниц учреждения культуры пострадали от деятельности режиссера. Артисты призвали не терпеть преступление. Позже скандальный режиссер подал заявление на увольнение из театра.

Ранее OBOZ.UA писал, что представителю Франции на Евровидении 2024 вынесли приговор по делу о сексуальных домогательствах. Артисту не грозит пребывание за решеткой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!