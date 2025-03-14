Дело обвиняемого в притязаниях Андрея Билоуса получило неожиданный поворот: что сейчас с режиссером

В деле украинского актера и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого Андрея Билоуса, обвиненного в сексуальных притязаниях к студенткам, произошли неожиданные изменения. Он вернулся на должность художественного руководителя Молодого театра после отстранения.

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Соответствующую информацию сообщила режиссер Тамара Трунова на своей странице в Facebook. Она коротко написала: "Андрея Билоуса вернули к исполнению обязанностей в театре".

Новость вызвала настоящее возмущение у пользователей сети, которые отметили: не понимают, почему актер снова занял эту должность.

"В смысле?? Как так?!"

"Что? Как?"

"Мир сходит с ума".

Эту информацию подтвердил и сам Андрей Билоус в комментарии для издания Hromadske. По словам режиссера, 10 февраля 2024 года он по собственной инициативе написал просьбу отстранить себя от исполнения обязанностей на месяц, чтобы "избежать спекуляций".

"По состоянию на 14 марта по-прежнему у Департамента культуры нет правовых оснований для отстранения или увольнения меня с должности", – отметил он.

Со своей стороны актеры Молодого театра обнародовали совместное заявление в Instagram, где отметили: Андрея Билоуса не могут уволить с должности, поскольку в его контракте не прописана ответственность за совершение аморальных поступков.

"В театре до 7 марта 2025 года работала независимая комиссия, инициированная Анной Старостенко. Цитата из выступления Сергея Анжияка (директора Департамента Культуры. – Ред.): "Комиссией предлагается рассмотреть вопрос о прекращении контракта с Билоусом, если Департамент в соответствии с контрактом придет к выводу, что действия директора-руководителя дали основание для потери доверия к нему со стороны органа правления". Но, как в очередной раз оказалось, сексуальные домогательства основанием не являются. У Андрея Билоуса в контракте не прописана ответственность за совершение аморального поступка, в то время, как у других режиссеров театра эта ответственность есть", – сообщили артисты.

Сейчас коллектив ожидает результатов встречи, которая состоится 18 марта, Сергея Анжияка с представителями комиссии, которая проводила проверку в Молодом театре. После этого директор Департамента Культуры должен пообщаться с коллективом театра и дать четкий ответ на вопрос, который долгое время беспокоит актеров, а именно расторжение контракта с Андреем Билоусом.

Напомним, что первое публичное обвинение режиссера в сексуальных притязаниях появилось в анонимном видео на YouTube. Автор ролика заявила, что Билоус присылал ей фото интимных мест других студенток и предлагал ей сделать идентичные фотографии. Из-за громкого скандала режиссера отстранили от работы в высшем учебном заведении до окончания расследования.

10 февраля в пресс-службе полиции Киева сообщили, что против актера было открыто уголовное производство. Однако Андрей Билоус заявлял: "Я убежден, что общество, отказывающееся от принципа презумпции невиновности, рискует вернуться к временам, когда приговоры выносили толпу, а не суд. Сегодня меня объявляют виновным не на основании доказательств, а из-за общественного давления".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что продюсер Гончаренко раскрыл неожиданные факты об Андрее Билоусе – фигуранте секс-скандала, возмутившего сеть.

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