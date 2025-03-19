'Может зажать за кулисами и не только': украинские актеры рассказали о 'страшных вещах', происходящих в театре под руководством Билоуса

После возвращения режиссера Андрея Билоуса на должность художественного руководителя Молодого театра под дверью культурного заведения, а также Киевской городской государственной администрации, состоялся митинг, в котором приняли участие актеры театра. Они, как и другие присутствовавшие, требовали справедливого наказания для скандального лица, из-за чего поделились несколькими личными историями.

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Актриса Дарья Барихашвили в комментарии Суспільному рассказала, что сама оказалась в поле зрения Андрея Билоуса, кому он посылал сообщения сексуального характера. Девушка была одной из митингующих.

"Как можно работать с человеком, который так поступает так со своими актрисами – может зажать где-то вне кулис, и не только это на самом деле", – рассказала она.

Солидарными с Дарьей Барихашвили были актеры Владислав Порожний и Илья Чопоров. Они также присутствовали на митинге и потребовали разорвать контракт Молодого театра с режиссером.

"Мы собрались, потому что прошлый наш митинг привел буквально ни к чему. Белоус вернулся к работе и КГГА показала свое бездействие. Мы хотим показать людям, что это большая проблема, это не какая-то клевета. Это действительно страшные вещи, которые происходят в стенах нашего театра. И актерам театра, и мне лично болит эта тема, я не хочу, чтобы этот человек оставался в должности", – поделился Чопоров.

18 марта возле Молодого театра и здания КГГА прошла акция протеста, участники которой потребовали расторгнуть контракт с художественным руководителем театра Андреем Билоусом. Протестующие отмечали, что возвращение режиссера на должность после отстранения и проведения служебной проверки противоречит выводам комиссии, рекомендовавшей прекратить его контракт.

Несмотря на это, решение о расторжении контракта с Билоусом принято не было, что вызвало негодование у театрального сообщества. Активисты напоминают, что руководитель культурного учреждения должен соответствовать высоким моральным стандартам, а действия Билоуса их нарушают.

Андрей Билоус обвиняется в сексуальных домагательствах к студенткам университета имени Карпенко-Карого и актрисам театра. В феврале его временно отстранили от должности, чтобы провести внутреннюю проверку. Тогда режиссер отреагировал на обвинения против него. Руководитель Молодого театра считал: его называют виновным не на основании конкретных доказательств, а из-за общественного давления.

14 марта Андрей Билоус вернулся в управление театром. Эту информацию подтвердил и сам Андрей Билоус. По словам режиссера, 10 февраля 2025 года он по собственной инициативе написал прошение отстранить себя от исполнения обязанностей в месяц, чтобы "избежать спекуляций".

Ранее OBOZ.UA писал, что продюсер Гончаренко раскрыл неожиданные факты об Андрее Билоусе. По его словам, спектакли режиссера проникнуты сексуальными извращениями, причем все это "сделано совершенно не талантливо".

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