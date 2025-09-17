Представителю Франции на Евровидении 2024 вынесли приговор по делу о сексуальных домогательствах: какое наказание он понесет

Суд Сент-Этьена (Франция) признал виновным в сексуальных домогательствах 35-летнего Слимана Небчи, более известного как Slimane, который представлял Францию на Евровидении 2024. Во вторник, 16 сентября, артисту назначили штраф в размере 10 000 евро, из которых 3000 выплачиваются условно.

Приговор вынесен по делу о домогательствах к технику после концерта исполнителя, сообщила прокурор города Анн Гаш. По ее словам, решение было принято после слушания в рамках процедуры CRPC (предварительное признание вины). Это стало возможным после второго вызова исполнителя в полицию этим летом, в рамках расследования, которое длилось с ноября 2024 года.

Инцидент в Сент-Этьене

Обстоятельства дела восходят к декабрю 2023 года. В ночь с 17 на 18 декабря после концерта Slimane в концертном зале "Зенит" в Сент-Этьене артист, по версии следствия, преследовал одного из техников своей команды. Потерпевший заявил, что певец посылал ему многочисленные сообщения и интимные видео через электронные мессенджеры, несмотря на явные отказы.

В прокуратуре уточнили, что речь шла именно о домогательствах через цифровые носители. В то же время расследование других жалоб на артиста "не позволило охарактеризовать факты должным образом", поэтому дела закрыли без продолжения.

Две официальные жалобы от технических работников

Осенью 2024 года в прокуратуру Сент-Этьена поступили сразу два заявления от технических работников тура Slimane "Cupidon". Первая была подана в конце октября, вторая – 18 ноября. Во втором случае речь шла не только о домогательствах, но и об актах сексуального насилия и попытке сексуального насилия.

Оба техника настаивали, что домогательства происходили в присутствии других людей. По словам их адвоката Анн-Софи Шарьерас, некоторые из свидетелей даже фиксировали часть инцидентов на смартфоны. Это усилило позицию истцов в суде.

Атмосфера концерта и показания пострадавших

По словам одного из техников, после завершения концерта артист устроил небольшую вечеринку для команды. Около часа ночи, когда рабочие закончили демонтаж сцены, Slimane якобы позвал потерпевшего к себе, прижал его к стене и начал навязчиво склонять к интиму. Мужчина отказал, объяснив, что он гетеросексуальный и женат, однако певец, по его словам, не остановился и даже пытался затащить его в гримерку.

Потерпевший сбежал, но позже в течение нескольких часов получал многочисленные сообщения и видеоролики сексуального и даже порнографического характера. На следующее утро он сразу сообщил об инциденте руководству, после чего компания срочно отозвала двух других сотрудников из состава тура.

Влияние на карьеру

Скандал, однако, не помешал исполнителю продолжить карьеру в 2024 году. Slimane беспрепятственно выступил на Евровидении, где занял четвертое место, а также появлялся в популярных французских телевизионных проектах, в частности The Voice, и даже организовал целое шоу на Олимпийских играх 2024.

Во французской прессе ходили слухи, что он избежал серьезных последствий благодаря так называемому "купленному молчанию". Представители артиста отвергали эти обвинения, заявляя, что это "сумасшедшая история".

Какое наказание возможно дальше

Сейчас певец обязан выплатить штраф в размере 10 000 евро. Однако, если во время дальнейших проверок подтвердятся новые факты, ему может грозить до одного года заключения и дополнительный штраф в 15 000 евро.

