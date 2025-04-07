Рот в шоколаде, а зубы 'сложены' в сумку: 'инсайдер' шокировал, в каком состоянии украинскую модель Ковальчук нашли в Дубае

В деле украинской модели Марии Ковальчук, которую 19 марта в тяжелом состоянии доставили в больницу в Дубае, появились новые тревожные подробности. Анонимный очевидец, по его словам, находившийся в медучреждении во время госпитализации девушки, утверждает, что состояние блондинки свидетельствовало не только о падении, но и о возможном жестоком обращении.

Видео дня

Эту информацию пока невозможно подтвердить. Комментарий был предоставлен анонимно российским медиа, и проверить обстоятельства, о которых идет речь, пока не удается. В то же время мать потерпевшей отказывалась давать какие-либо комментарии до окончания следствия.

По словам "инсайдера", тело Ковальчук было покрыто ушибами, которые не характерны для падения с высоты. Поэтому 20-летнюю девушку, которая якобы побывала на вечеринке Porta Potty, возможно, действительно избивали и унижали в течение длительного времени.

"Полиция заметает следы. Мой друг, работающий в той же больнице, где лежит Ковальчук, видел своими глазами, что когда ее привезли, у нее рот был в дубайском шоколаде, а зубы сложены, как это выразиться, у ее "Биркин" (сумка бренда Hermès. – Ред.)", – заявил "инсайдер".

И пока полиция официально заявляет о падении со строительной площадки, родственники подозревают совсем другое – возможное попадание в сексуальное рабство. Согласно заявлению правоохранителей Дубая, Марию Ковальчук нашли на обочине дороги с многочисленными травмами, а ее родственники до этого не имели связи с ней более десяти дней. В консульстве Украины в ОАЭ подтвердили, что девушка находилась без документов и телефона. Она перенесла три сложных операции, а ее состояние оценивают как стабильное. Пока жизни 20-летней украинки ничего не угрожает.

По словам матери девушки, Анны Ковальчук, ее дочь до сих пор не может говорить. Женщина подчеркнула, что официальные комментарии предоставит только после завершения следствия.

"Есть название гостиницы, где ее видели. И есть предпоследнее место жительства – тоже отель. Есть предположение, что она ходила на вечеринку. Но промоутер, который организовывал эти вечеринки, ее не видел. Сегодня Машу нашли в больнице в тяжелом состоянии. Она без документов, без телефона, без ничего. Три операции она перенесла. И она не может говорить", – рассказывала женщина.

В последний раз Марию видели 9 марта на вечеринке с двумя мужчинами, якобы представлявшими модельное агентство. На следующий день она должна была вылететь в Таиланд, однако больше не выходила на связь. Вместе с ней должна была пойти ее подруга Ангелина Дорошенкова, однако накануне уехала из Дубая, сославшись на проблемы со здоровьем.

В настоящее время правоохранители Украины ведут уголовное производство по статье о торговле людьми. В МИДе сообщают, что следствие продолжается, а представители консульства поддерживают связь с семьей девушки.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Мария Ковальчук позиционирует себя моделью, однако в ее соцсетях можно обнаружить фотографии эротического характера. Она ведет деятельность на платформе, популярной среди звезд порноиндустрии, OnlyFans. В 2023 году девушка стала известна украинской аудитории из-за разгоревшегося вокруг ее лучшей подруги скандала – россиянки Ангелины Дорошенковой. Она попала в заголовки медиа, потому что хотела приехать во Львов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!