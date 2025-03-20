Что известно о пропавшей в Дубае модели Марии Ковальчук и как она 'прославилась' во время полномасштабной войны

Исчезнувшая 20-летняя украинская модель Мария Ковальчук, которую нашли через 10 дней в больнице Дубая, стала известной украинской аудитории еще в 2023 году, когда разразился скандал вокруг ее лучшей подруги – россиянки Ангелины Дорошенковой. Тогда российская звезда фильмов для взрослых попала в заголовки украинских медиа из-за желания приехать во Львов.

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Именно Дорошенкова забила тревогу, когда несколько дней украинка не выходила на связь. OBOZ.UA больше расскажет, что известно о ее подруге-украинке Марии Ковальчук.

Девушка перестала выходить на связь еще в начале марта. В последний раз ее видели 9 числа на вечеринке в компании двух мужчин, назвавших себя представителями модельного агентства. Через десять дней ее нашли в тяжелом состоянии в одной из больниц Дубая. Как сообщила мать девушки Анна Ковальчук, ее дочь перенесла три сложных операции, не имеет при себе документов и телефона и даже не может говорить.

Что интересно, вместе с моделью на вечеринку должна была пойти та самая лучшая подруга-россиянка Ангелина Дорошенкова. Однако неделей ранее она пожаловалась на здоровье и уехала в Россию, оставив украинку саму в незнакомой стране.

Чем занимается Мария Ковальчук

20-летняя украинская позиционирует себя моделью. Однако в ее соцсетях можно обнаружить фотографии эротического характера. В частности, девушка ведет свою страницу на OnlyFans – платформе, популярной среди звезд порноиндустрии.

После исчезновения модели на просторах сети начала распространяться информация, что после сложных операций сердце Марии Ковальчук якобы остановилось. Однако пока нет никаких официальных подтверждений о смерти.

Как исчезла Мария Ковальчук

Мария Ковальчук прилетела в Дубай 15 декабря по работе, а 9 марта посетила развлекательное мероприятие, где познакомилась с двумя мужчинами. Позже она сообщила матери, что собирается переночевать у них, а уже 11 марта должна была лететь в Таиланд. Однако в указанный день на рейс она не явилась.

Обеспокоенные родные обратились в полицию, которая открыла уголовное дело. Долгое время никакой информации о местонахождении девушки не было. Только 19 марта стало известно, что Мария находится в больнице после трех операций. Обстоятельства, при которых она туда попала, пока остаются невыясненными.

"Есть название гостиницы, где ее видели. И есть предпоследнее место жительства – тоже отель. Есть предположение, что она ходила на вечеринку. Но промоутер, который организовывал эти вечеринки, ее не видел. Сегодня Машу нашли в больнице в тяжелом состоянии. Она без документов, без телефона, без ничего. Три операции она перенесла. И она не может говорить.

Кто такая Ангелина Дорошенкова и как ее имя связано с Украиной

Лучшая подруга Марии Ковальчук – Ангелина Дорошенкова – попала в заголовки украинских медиа из-за желания приехать во Львов.

Дорошенкова публично спросила своих подписчиков, как можно попасть в Украину с российским паспортом. Однако вместо серьезного ответа ее встретили саркастическими комментариями. Один из пользователей соцсети Х написал, что "в Украине позволено убивать россиян". Это возмутило актрису, и она заявила, что передумала уезжать.

Позже она пожаловалась в соцсетях, что люди насмехаются над ее интеллектуальными способностями, вместо того, чтобы объяснить ситуацию. В это время многие пользователи обратили внимание на подругу Дорошенковой – Марию Ковальчук, которая пригласила ее во Львов.

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