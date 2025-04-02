Загадочное исчезновение украинской модели в Дубае: Мария Ковальчук очнулась, а ее подруга ответила на слухи об эскорте

Украинская модель Мария Ковальчук, оказавшаяся в больнице Дубая с тяжелыми травмами из-за загадочного падения с высоты, пришла в себя после сложной операции. Она все еще не может говорить, хотя ее состояние оценивают как стабильное.

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Об улучшении самочувствия модели рассказала российским медиа ее подруга, имя которой не раскрывают, однако это может быть россиянка Ангелина Дорошенкова. Ковальчук пришла в себя после того, как врачи в Дубае провели очередную операцию. По словам подруги, впереди ожидается еще два хирургических вмешательства.

Близкие модели отказываются раскрывать детали того, что произошло с 20-летней девушкой. Они также не уверены, что сама Ковальчук когда-нибудь об этом заговорит.

Мать модели, Анна Ковальчук, сразу после инцидента вылетела в Дубай, однако сначала отказывалась от какой-либо помощи, в том числе финансовой. Впоследствии из-за значительных затрат на лечение и реабилитацию был открыт официальный сбор средств.

Анна Ковальчук также заявила, что даст официальные комментарии только после завершения следствия. Официальные детали о случившемся пока никто не разглашает. Семья Ковальчук отказывается комментировать версии событий, а близкие девушки призывают не верить непроверенным слухам.

Так, лучшая подруга Марии Ковальчук, россиянка Ангелина Дорошенкова, прокомментировала в X слухи об эскорте пострадавшей. Она назвала сплетни "грязными фантазиями" и отрицала причастность девушки к продаже своего тела.

"Я просто шокирована от грязи, которую здесь льют на Машу! Вы ничего не знаете о ней! Все, что вы придумали, – это грязные фантазии из вашей собственной головы. Маша никогда не занималась ни эскортом, ни БДСМ, ни чем, что вы придумали, а вы больные уроды", – возмутилась россиянка.

Слухи могли появиться после того, как в сети стало известно об эротической "работе" 20-летней девушки. Она вела свою страницу на сайте OnlyFans, где публиковала фото интимного характера.

Кстати, Мария Ковальчук прилетела в Дубай 15 декабря по работе. 9 марта она посетила развлекательное мероприятие, где познакомилась с якобы представителями модельного бизнеса. Девушка сообщила матери, что планирует переночевать у мужчин, а 11 марта должна была вылететь в Таиланд, однако этого не произошло.

Через девять дней ее нашли в тяжелом состоянии в одной из больниц Дубая. Как сообщила мать девушки Анна Ковальчук, ее дочь перенесла три сложных операции, не имеет при себе документов и телефона.

Что интересно, вместе с моделью на вечеринку должна была пойти та самая лучшая подруга Ангелина Дорошенкова. Однако неделю назад она пожаловалась на здоровье и уехала, оставив украинку саму в незнакомой стране.

Ранее OBOZ.UA писал, что в Украине возбуждено уголовное дело из-за модели Марии Ковальчук. Уголовное производство предусматривает ответственность за торговлю людьми, вербовку или перемещение лица с целью эксплуатации.

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