Тараса Цимбалюка заподозрили в романе с финалисткой "Холостяка", которая пыталась "выкинуть" его из своего сердца: какие доказательства нашли журналисты

Вокруг актера Тараса Цимбалюка начали распространяться подозрения о новых отношениях. Журналисты обратили внимание на ряд совпадений, которые могут свидетельствовать о его возможном романе с финалисткой шоу "Холостяк 14" Анастасией Половинкиной, в котором он был главным героем.

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Основанием для таких предположений стали сторис обоих, в которых заметили одинаковые детали интерьера и смену имиджа актера. Об этом рассказали в проекте "Ні стида, ні совісті". Сами Цимбалюк и Половинкина слухи о возможных отношениях пока не комментировали, а актер, как правило, не подтверждает свои романы.

Журналистка Наталья Тур обратила внимание, что все началось после того, как Тарас Цимбалюк и актриса Елена Светлицкая, которые ранее подогревали слухи о романе совместными фото и поездками, больше не подписаны друг на друга в Instagram.

"Мы же помним: недавно они опубликовали свои фотографии и якобы таким образом признались, что на самом деле уже давно вместе. Но как-то внимательные подписчики начали наблюдать... И оказывается, что они уже не подписаны друг на друга", – сказала она.

После этого журналистка обратила внимание уже на другую женщину, с которой в последнее время стали связывать актера. Наталья Тур отметила, что Тараса Цимбалюка заметили в ее квартире, а фото из квартиры самой Светлицкой в его соцсетях уже не появляются.

"Это участница шоу "Холостяк" – Анастасия Половинкина. И оказывается, что она окрасила ему волосы в белый цвет и опубликовала это в сторис. А потом люди заметили, что Тарас снова стал светловолосым. И оказывается, что вот этот диван, на котором Тарас сфотографировался, находится в квартире Анастасии Половинкиной. То есть вот такое стечение обстоятельств. От одной отписался и в квартире другой появился", – сказала она.

Речь идет о сторис в Instagram, которые почти одновременно опубликовали Цимбалюк и Половинкина. Актер показал новый образ после окрашивания волос в светлый цвет, а Анастасия – процесс окрашивания мужчину с короткой стрижкой. Хотя его лица в кадре не было видно, однако уже тогда обратили внимание на татуировку на шее, которая совпадает с татуировкой актера.

Продюсер Женя Фешак также с юмором отреагировал на эти предположения, обратив внимание именно на эту окраску волос.

"Мне интересно, даже если у них романтическое свидание... У тебя часто бывало такое во время свидания, когда вы крутите какие-то шуры-муры, а девушка сидит и говорит: "А давай я тебя в белый покрашу?" – Классная идея, давай!" – пошутил он.

Напомним, именно Анастасия Половинкина была одной из финалисток "Холостяка 14". По окончании проекта она не скрывала, что действительно влюбилась в Тараса Цимбалюка и очень тяжело пережила его выбор в пользу Надин Головчук. Впоследствии девушка рассказывала, что примерно через месяц смогла справиться со своими чувствами.

"Влюбленность прошла. Где-то через месяц. То есть ты возвращаешься к своей жизни, понимаешь, что не нравишься этому человеку. К тому же я же не знала, с Надин он или нет, потому что он еще не давал интервью. Я ему сама не писала. Он тоже, потому что думал, что мне нужна дистанция. Я сходила к психологу, поняла, что у меня есть работа, друзья, родители. Все супер", – говорила Половинкина.

Сам Цимбалюк также неоднократно тепло отзывался об Анастасии. В одном из интервью актер назвал ее единственной участницей сезона, которая пришла на проект именно ради него, а не ради популярности. По словам актера, он несколько раз просил у девушки прощения, ведь понимал, насколько сильно задел ее чувства своим решением в финале шоу.

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