Самая искренняя участница "Холостяка 14" призналась, сколько времени ей понадобилось, чтобы разлюбить Тараса Цымбалюка
Финалистка романтического реалити "Холостяк 14" Анастасия Половинкина, которую актер Тарас Цимбалюк назвал самой искренней участницей, откровенно поделилась, что больше не испытывает чувств к знаменитости. По словам девушки, во время проекта она действительно влюбилась в артиста, однако примерно через месяц смогла "выбросить" его из своего сердца.
Разлюбить главного героя "Холостяка 14" Половинкиной удалось благодаря возвращению в привычную жизнь за пределами шоу, а также работе с психологом. Об этом она рассказала в интервью Славе Демину.
"Влюбленность прошла. Где-то через месяц. То есть ты возвращаешься в свою жизнь, понимаешь, что ты не нравишься человеку. Плюс я же не знала, он с Надин или нет, потому что он еще не давал интервью. Я ему не писала сама. Он тоже, потому что думал, что мне нужна дистанция. Я сходила к психологу, поняла, что у меня есть работа, друзья, родители. Все супер", – поделилась финалистка реалити.
Кроме того, как отметила Анастасия Половинкина, она не пытается привлечь к себе внимание Тараса Цимбалюка, о чем часто пишут на просторах социальных сетей. По словам финалистки "Холостяка 14", они с актером в последний раз виделись в Буковеле, когда приехали туда на отдых каждый со своими компаниями. Тогда их коммуникация не была особо глубокой.
Стоит отметить, что решение Тараса Цымбалюка выбрать в финале "Холостяка 14" Надин Головчук стало для Анастасии Половинкиной очень болезненным. Возвращаясь домой с последней церемонии роз, она едва сдерживала слезы, а после завершения эфира поделилась искренним постом, где призналась: по глазам актера поняла, что не станет победительницей.
"Это была тяжелая церемония. Хотя, накануне такое невероятное свидание мечты. Так странно, еще несколько минут назад улыбаться и делать фото со всеми, дурачиться в номере, мечтать, а потом почувствовать, что не можешь дышать, потому что печет от боли в груди. Когда зашла в зал и подошла к Тарасу уже все поняла, по глазам. Просто не хотела верить. Не слышала тогда ни одного слова и не помню даже, как дошла до машины и что говорила", – написала девушка.
Кстати, именно Анастасию Половинкину в одном из интервью Тарас Цимбалюк назвал единственной участницей, которая пришла на реалити с искренним намерением построить с ним историю любви. Он сказал: "Это девушка, которая не пиарилась на этом проекте, это девушка, которая на пост-шоу сидела, включали кадры с холостяками – она просто ревела от того, что я ее не выбрал. Я перед этим человеком извинился несколько раз, потому что я задел ее чувства".
