Танцевала, веся 115 кг: 46-летняя украинка произвела фурор на "Украина имеет талант" страстным восточным танцем и получила три "да"

46-летняя Ирина Карпенко-Гольцева, которая только в 43 года начала заниматься восточными танцами, покорила судей шоу "Украина имеет талант" своим страстным выступлением. Украинка призналась, что на момент начала занятий весила 115 кг, однако это не помешало ей освоить сложную технику и выйти на сцену перед многотысячной аудиторией.

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После танца она получила заветные три "да". Видео с ее выступлением появилось на YouTube. Перед выходом на сцену Ирина рассказала, что работает менеджером по персоналу в IT-сфере и из-за работы фактически ведет малоподвижный образ жизни. Однако во взрослом возрасте она решила наконец осуществить свою давнюю мечту.

"Если бы я могла сейчас переписать свою жизнь, я бы обязательно подарила себе возможность танцевать еще раньше. Но переписать ее невозможно, поэтому я могу строить ее здесь и сейчас", – сказала участница.

Женщина не скрывала, что волновалась из-за своей внешности и предполагала, что не все зрители воспримут ее выступление положительно. В то же время Ирина надеялась, что хотя бы одному человеку в зале понравится ее танец.

"Есть люди, которые скажут: "Почему она такая толстая залезла на сцену". Но я также надеюсь, что в зале найдется хотя бы один человек, который скажет: "Ира, мне понравился твой танец!" Мне этого будет достаточно", – призналась она.

На сцене 46-летняя украинка исполнила страстный восточный танец, продемонстрировав, в частности, сложную технику изоляции – движение отдельной частью тела, когда остальная часть корпуса остается неподвижной.

Больше всего выступление поразило Елену Кравец. Судья призналась, что была шокирована уровнем мастерства Ирины после всего лишь трех лет занятий.

"Я в шоке. Я просто не ожидала, что за три года можно достичь именно такого результата. При таком весе это очень сложно", – сказала Кравец.

Позже она назвала участницу артистичной и даже сравнила ее с ведьмой, восхищаясь энергетикой выступления.

"Ирина, вы удивительная, артистичная. Боже, какая вы ведьма! Я невероятно рада за вас. Я так рада, что вы три года назад решили пойти танцевать, а потом у вас возникла какая-то безумная мысль: "А не пойти ли мне на "Украина имеет талант"?" У меня мурашки. Кайф!" – сказала судья.

В свою очередь, Станислав Боклан с юмором отреагировал на увиденное, отметив, что во время танца вообще не обращал внимания на вес Ирины.

"Послушайте, это волшебно, это потрясающе, это соблазнительно, это очень по-женски. Какие-то там килограммы называли – я их не заметил. Я увидел человека, которому нравится делать то, что она делает", – заявил Боклан.

Артем Пивоваров также был в восторге от участницы. Он отметил, что ее энергия настолько сильна, что он не хотел бы, чтобы Ирина уезжала из Украины.

"Так не хочется, чтобы вы уезжали куда-то из Украины. Вас у нас украдут. Вы просто настолько заряжены энергией и круты, что хочется, чтобы это оставалось здесь", – сказал артист.

Ирина призналась, что до последнего не верила, что судьи могут положительно оценить ее выступление, ведь профессиональной танцовщицей она себя не считает.

"Мне было 43 года, когда я начала танцевать. И я весила 115 кг. Работаю менеджером по персоналу удаленно в сфере ИТ. Сидячая работа, совсем не двигаюсь. Воспитывала ребенка, а потом начала заниматься танцами", – рассказывала она.

После выступления Пивоваров сообщил Ирине то, на что она даже не рассчитывала: все трое судей сказали ей "да".

За кулисами 46-летняя участница не скрывала эмоций и призналась, что результат превзошел все ее ожидания.

"Мне кажется, я им понравилась. Если честно, это больше, чем я могла мечтать", – сказала Ирина.

Известно, что Ирина Карпенко-Гольцева родом из Баку (Азербайджан). В детстве она мечтала танцевать, но из-за сложного финансового положения семьи не могла позволить себе занятия. Впоследствии в ее жизни были учеба, дети и карьера.

В начале полномасштабного вторжения Ирина жила в Ирпене вместе с дочерью. Позже семья переехала на Волынь. Именно там женщина решила больше не откладывать свои желания и записалась на первое онлайн-занятие по восточным танцам.

Уже через три недели после начала тренировок она приняла участие в своих первых соревнованиях. За следующие три года Ирина завоевала немало медалей и кубков, которые, по ее словам, уже едва помещаются в небольшом доме на Волыни.

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