Такого еще не было: украинский чарт заполонил новый "тренд", который угрожает известным артистам

Среди украинской аудитории все большую популярность набирает "тренд" на прослушивание музыки, созданной с помощью искусственного интеллекта. Это ярко демонстрирует чарт на платформе YouTube, где среди десятки самых популярных треков оказалось целых 6 ИИ-композиций,

Видео дня

Из реальных артистов в топ-10 попали только Kalush Orchestra с работой "Очі", Елена Омаргалиева – "Зійшла зоря", Шугар – "Зона комфорту" и YAKTAK – "Поцілуй". Такая тенденция серьезно ставит под угрозу карьеры исполнителей, ведь их творчество в последнее время теряет спрос на фоне зажигательных ИИ-композиций, которые нередко не имеют глубокого смысла.

Возглавил чарт вирусный трек "Червоний мак". Автором текста и музыки песни стал Александр Плисакин (Kavabanga), мужскую партию исполнил Дмитрий Лелюк (Kolibri), а вот женская часть была сгенерирована с помощью ИИ. Ниже в рейтинге оказались композиции "До світанку" (IRENA), "Ну як ти там" (AI MOVA), Forever Mine (ZADEN), "Згадай мене" (AI MOVA) и "Кайфую від літа" (DJ VIRALOV). Во всех упомянутых композициях звучит голос, созданный благодаря технологиям искусственного интеллекта.

Такой "тренд" наблюдается не только на видеохостинге YouTube. Участники проекта Bezodnya Music провели анализ медиарынка, который показал, что в Украине на ИИ-музыку приходится примерно 24% чартовых прослушиваний. Этот показатель является самым высоким среди пяти исследованных стран, в число которых вошли также Польша, Франция, Великобритания и США.

По результатам анализа, чаще всего украинцы слушали композиции, созданные с помощью ИИ, на платформе YouTube – 36% от общего количества музыкальных произведений. На стриминговом сервисе Spotify этот показатель составляет 4%, а на Apple Music – 9%.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что "детская" ИИ-песня из восьми строк неожиданно стала хитом. Ритмичная композиция NOTNA – "Ми типу пара" настолько полюбилась аудитории, что на платформе TikTok на нее уже сняли более 243 тысяч видео, более того, от трека фанатеют даже звезды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!