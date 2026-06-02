'Детская' ИИ-песня из восьми строк неожиданно стала хитом: от нее в восторге даже звезды украинской сцены

Социальные сети неожиданно покорила композиция проекта NOTNA "Ми типу пара", созданная с помощью искусственного интеллекта. Ритмичный хит из восьми строк, который якобы исполняет "маленькая девочка", настолько полюбился аудитории, что на платформе TikTok на него уже сняли более 243 тысяч видео.

Более того, от ИИ-трека в восторге даже звезды украинского шоу-бизнеса. Надежда Дорофеева, Yaktak и Ирина Кудашова "зажгли" под хит соцсетей и не поскупились на положительные отзывы.

Стоит заметить, что хотя голос девочки в композиции сгенерирован искусственным интеллектом, текст написал реальный человек. Как указано в описании песни "Ми типу пара" на YouTube, автором слов и композитором является Антон Бондарев (Anton Bondariev). Да и само название проекта NOTNA – это анаграмма его имени.

Однако в песне все же звучит и голос реального человека. Ведущая и звезда "Квартала" Валерия Товстолес присоединилась к записи трека и советует заказать "главный хит этого лета" на рингтон между куплетами.

За релиз трека "Ми типу пара" на официальный музыкальных платформах отвечал украинский лейбл Black Beats, где издается немало молодых артистов.

Текст вирусной композиции

Ми типу пара, але без статусу

Ідемо в рестік, вона закидує

Ми типу разом, але не мутимо

Я можу лайкнуть, але без коменту

Ми типу пара, але без статусу

Ідемо в рестік, вона закидує

Ми типу разом, але не мутимо

Я можу лайкнуть, але без коменту

***

[Бридж в исполнении Валерії Товстолєс]

Хочеш собі такий самий рингтон?

Тоді відсилай повідомлення з текстом: "ТИПУПАРА"

На короткий номер

Та встановлюй головний хіт цього літа

Собі на гудок, прямо зараз!

