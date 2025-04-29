Евгений Кошевой назвал причину, почему его старшая дочь не поедет на учебу в Польшу, как планировала

Звезда студии "Квартал 95" Евгений Кошевой поделился личными новостями, касающимися дальнейшего образования его старшей дочери Варвары. 17-летняя девушка, которая раньше планировала поступать в польский вуз, неожиданно изменила свои планы и рассматривает украинское заведение – Академию эстрадного и циркового искусств в Киеве.

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Во время недавних съемок новых выпусков "Единого квартала" стало известно, что планы Варвары на высшее образование существенно изменились. В беседе с журналистами ТСН Кошевой объяснил, что дочь решила остаться в Украине.

Ранее Евгений Кошевой неоднократно рассказывал, что его дочь активно изучает польский язык, готовится к переезду и выбирает между несколькими университетами по специальностям "вокал" или "актерское мастерство". Шоумен отмечал, что Варя серьезно настроена на творческое развитие и хочет связать свою жизнь с искусством.

"Да, действительно, Варя в этом году планирует поступать. Но в Польшу передумала ехать. Пока мы рассматриваем для поступления Академию эстрадного и циркового искусств, которая находится в Киеве", – рассказал артист.

Причину смены планов актер не детализировал, однако очевидно, что семья склоняется к мнению, что получение высшего образования в Украине также достойная альтернатива, особенно когда речь идет о творческих специальностях.

Ранее OBOZ.UA писал о детях звезд "Квартала 95", которые пошли по стопам родителей. Среди них также Варвара Кошева, с детства красовавшаяся перед камерами.

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