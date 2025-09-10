Звезда 'Квартала 95' Кошевой впервые назвал специальность, которую выбрала его старшая дочь: от вокала и актерства отказалась

Юморист студии "Квартал 95" Евгений Кошевой поделился подробностями о дальнейшем образовании своей старшей дочери Варвары. 17-летняя девушка неожиданно изменила свои планы, отказавшись от вокала и актерского мастерства, которые ранее рассматривала как будущую профессию.

В программе "Ближе к звездам" Кошевой признался, что дочь решила получать образование в направлении, которое все же связано с шоу-бизнесом.

"Она выбрала себе профессию, на которую будет учиться – менеджмент и режиссура шоу-бизнеса. Она в институте будет заниматься онлайн до своего совершеннолетия", – рассказал артист.

Отметим, что такая образовательная программа имеется в украинских вузах:

Киевский национальный университет культуры и искусств

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника

Киевская муниципальная академия эстрадного и циркового искусств

Известно, что ранее Кошевой утверждал, что его дочь планирует поступление именно в КМАЭЦМ (выделено жирным в перечне выше).

Варвара оставляет творческие специальности

Еще несколько месяцев назад Кошевой говорил, что Варя активно изучает польский язык, готовится к переезду и планирует поступать в университет за границей на "вокал" или "актерское мастерство". Впрочем, теперь стало известно, что девушка решила сменить направление.

По словам отца, она выбрала более практичную специальность в сфере организации шоу-бизнеса, оставив артистические амбиции на втором плане.

"Да, действительно, Варя в этом году планирует поступать. Но в Польшу передумала ехать. Пока что мы рассматриваем для поступления Академию эстрадного и циркового искусств, которая расположена в Киеве", – рассказал артист.

Причину изменения планов актер не детализировал, однако очевидно, что семья склоняется к мнению, что получение высшего образования в Украине – также достойная альтернатива, особенно когда речь идет о творческих специальностях.

