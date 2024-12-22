Так выглядит счастье: жена Усика показала трогательные фото с любимым после его победы над Фьюри

Жена Александра Усика, победившего в ночь на 22 декабря в реванше против британца Тайсона Фьюри, – Екатерина – показала трогательное фото с боксером. Она поделилась своим счастьем в нескольких романтических кадрах с мужем.

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Екатерина Усик не сдерживала эмоций от увиденного на ринге, поэтому при первой возможности поздравила самого родного человека, с которым в браке уже 15 лет. Совместную фотографию с мужем-победителем она опубликовала в InstaStories.

Она показалась в объятиях с Александром Усиком уже за кулисами боксерского шоу. На фото заметно, что произошло это уже после победы боксера, ведь на его лице видны несколько синяков.

"Поздравляю Украину с победой. Люблю", – подписала она один из кадров.

На другом фото Катерина Усик нежно целует избранника в голову, а в ее глазах заметны слезы счастья. В то же время, украинских боксер крепко держит любимую за руку и с гордостью смотрит в камеру.

Стоит отметить, что в сети обратили внимание на то, что жена Усика все время поддерживала мужа в то время, как Тайсон Фьюри готовился к реваншу самостоятельно и без опоры родных. "Усик говорит, что его жена помогала ему тренироваться в то время, как Фьюри не разговаривал с женой месяцами и все равно проиграл", – заметил интернет-пользователь Septimus Prime.

Мощную поддержку Усика также отметила в InstaStories общественный деятель Ярослава Гресь, которая является частью команды боксера и находилась с ним во время боя в Объединенных Арабских Эмиратах. Она показала видео, как чемпион на ринге обнимает свою жену и показывает на нее рукой, якобы хочет сказать всему миру, что его избранница сделала большой вклад в становление карьеры спортсмена.

"И все равно моя любимая часть бокса, это смотреть, как Екатерина Усик болеет за Александра", – добавила Ярослава Гресь.

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядят четверо детей Александра Усика, которых он воспитывает с любовью всей своей жизни. Супруги вместе уже около 20 лет и прошли через испытания славой и воспитанием потомков.

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