Как выглядят четверо детей Александра Усика, которых он воспитывает с любовью всей своей жизни. Фото

Украинский боксер Александр Усик, который 21 декабря вечером примет участие в боксерском реванше с британцем Тайсоном Фьюри, воспитывает со своей женой Екатериной четырех детей, окружая их любовью и заботой. Супруги вместе уже около 20 лет и прошли через испытания славой, расставанием с Крымом и воспитанием потомков.

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Старшая дочь Елизавета родилась в 2010 году, за ней появились сыновья Кирилл (2013 года рождения) и Михаил (2015 года рождения), а младшая дочь Мария – в январе 2024 года. OBOZ.UA собрал детали отношений Александра и Екатерины Усиков и как выглядят их дети.

Сыновья боксера активно занимаются спортом, в частности дзюдо, и уже добились успехов, добыв золотые медали на соревнованиях.

Жена Александра Усика часто делится фотографиями семьи в социальных сетях, показывая теплые отношения и счастливые моменты с детьми. В частности, она публиковала в Instagram снимки с младшей дочерью Марией, которой нет еще года.

Александр и Екатерина Усики женатые с 2009 года и вместе воспитывают детей, окутывая их поддержкой и любовью, что отражается в их общих фотографиях и достижениях детей. Однако именно во время учебы в школе боксер нашел свою будущую жену, которая до замужества долго занималась танцами.

"Когда молодые ребята моего возраста гуляли и наслаждались теплым летом, я умирал в зале. Я не тусовался с девушками, не кайфовал. Я дружил с девушкой, по имени Екатерина. Я мечтал, что это будет моя жена, и у нас будет много детей. Так и произошло" – признавался Александр.

За 15 лет брака и большего времени отношений пара была на грани расставания. Боксер едва не потерял любимую из-за "звездной болезни" в 2006 году. Ему тогда было 19 лет, он как раз стал бронзовым призером взрослого чемпионата Европы, мастером спорта международного класса, ему повысили зарплату, дали премию. Усик вспоминал этот период так: "Конечно, я думал, что я очень крут! Кажется, мы даже как-то поссорились с моей нынешней женой и разошлись".

Ранее OBOZ.UA писал, что жена Усика показала, как выглядит их дочь Елизавета, которой сейчас 14 лет.

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