Тайны личной жизни Ларисы Кадочниковой: какая трагическая судьба постигла трех мужей актрисы и что ей больше всего болело в последних отношениях

Народная артистка Украины Лариса Кадочникова, которой 30 августа исполнилось 89 лет, сумела завоевать симпатии широкой публики благодаря десяткам ролей в театральных постановках и кино, в частности, Марички в культовом фильме Сергея Параджанова "Тени забытых предков". Однако, в то время как в профессиональной деятельности актриса достигла вершин, в ее личной жизни не всегда все складывалось гладко.

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Знаменитость пережила сложный развод, более того, не одни ее отношения заканчивались смертью возлюбленного. Какая трагическая судьба постигла избранников артистки, читайте в материале OBOZ.UA.

Первым законным мужем Ларисы Кадочниковой стал кинорежиссер Юрий Ильенко. Они прожили в браке 18 лет, однако мирно поставить точку в отношениях не смогли. Дело в том, что Ильенко захотел разделить их квартиру, чему актриса смогла помешать лишь ценой громкого скандала. И все же, как вспоминала кинозвезда, машину, деньги и дачу ее бывший муж забрал себе.

"По благородству он должен был оставить все мне, ведь не я уходила из семьи. Но я все простила. Он был слишком талантливым человеком, чтобы держать в памяти обиды. Осталась только благодарность судьбе за то, что мне выпало жить и работать с таким человеком", – рассказывала знаменитость.

После разрыва с Кадочниковой Юрий Ильенко во второй раз создал семью с актрисой Людмилой Ефименко, которая родила от него двух сыновей: Филиппа и Андрея. К сожалению, их история закончилась трагически – в июне 2010 года режиссер ушел из жизни.

Скандальный развод не помешал Ларисе Кадочниковой открыть свое сердце для нового романа. Она вышла замуж за Михаила Саранчука, который в то время был директором театра имени Леси Украинки.

Их брак продлился около 30 лет и был довольно гармоничным и полным поддержки, но, к сожалению, закончился печально. В 2014 году жизнь Михаила Саранчука оборвалась.

После потери Кадочниковой предстояло решить определенные юридические вопросы, и именно в этот момент судьба подарила ей новую любовь – адвоката Андрея Галя. Как рассказывала актриса в интервью OBOZ.UA, избранник был моложе ее на 25 лет.

"Красивый, очень умный и невероятно патриотичный. Я даже не ожидала, что он будет так переживать за судьбу Украины, помогать. Я очень горжусь им", – описывала партнера знаменитость.

После этого Лариса Кадочникова почти не делилась подробностями личной жизни в публичном пространстве, пока летом 2026 года не шокировала новостью: Андрей Галь столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Она не раскрывала диагноз любимого человека, лишь признавалась, что его болезнь – ее самая большая боль.

"Печально об этом говорить, но дело в том, что мой муж Андрей Галь, адвокат, очень тяжело заболел. И я желаю ему только одного – выздоровления. Это моя боль. Я его очень люблю. Он очень тяжело болен. И я думаю только об одном — чтобы он жил, остался таким же прекрасным и мужественным. А мне нужно мужество", — поделилась артистка.

К сожалению, болезнь взяла верх над адвокатом. В августе Андрей Галь отошел в вечность на 63-м году жизни.

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