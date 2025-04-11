'Черная вдова' украинского шоу-биза: актриса Нина Набока – о своих любовниках, причинах смерти трех любимых и 'белке' третьего мужа

Народная артистка Украины Нина Набока, которую называют "черной вдовой" отечественного шоу-бизнеса, ведь она похоронила троих мужей, раскрыла детали своей личной жизни. Она призналась, что ее отношения были довольно бурными, ведь не обошлось без измен, а иногда даже драк. Однако, по словам знаменитости, сложнее всего было справиться с пьянством третьего избранника.

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Об этом звезда сериалов рассказала в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк. Она отметила, что испытывала искренние чувства ко всем партнерам, однако, к сожалению, все истории завершались на печальной ноте.

Первый брак Нины Набоки

Первый избранник актрисы работал под руководством ее будущего третьего мужа. Пара познакомилась на съемочной площадке, и между ними довольно быстро разгорелись романтические чувства. Однако Нина Набока признается: если бы в те годы имела ум как сейчас, не связала бы себя узами брака с мужчиной, который по профессии часто ездит в длительные командировки. По ее словам, когда молодые люди находятся на расстоянии друг от друга, почти невозможно избежать измен. Она знала, что у любимого были женщины "на стороне", однако заметила: и сама не была идеальной.

"Был у меня любовник, и не один. Я была молода, красива. Все горит, понимаете? Еще и с моим темпераментом. Так что здесь обижаться нельзя ни на мужей, ни на меня. Это жизнь", – поделилась знаменитость.

Второй брак

После смерти первого любимого сердце Нины Набоки смог завоевать мужчина, работавший переводчиком. Актриса вспомнила, что ее избранник был очень талантливым и интересным человеком, поэтому они могли общаться на разные темы в течение нескольких часов. Однако судьба сложилась так, что супруги не смогли долго быть вместе. Набока прожила со вторым любимым всего 4 года, после чего его жизнь оборвалась по причине осложнений от воспаления легких.

Третий муж звезды

Нина Набока поделилась, что ярче всего проявляла свой характер во время последнего брака. Третьим мужем актрисы стал оператор. Она вспомнила, что в какой-то момент жизни ее бывший избранник стал зависим от алкоголя. По словам актрисы, он был действительно "золотым человеком", однако когда напивался, терял контроль над собой. Из-за этой "белки" от пьянства артистка даже могла ударить мужа. Нина Набока отметила, что именно эта вредная привычка и повлекла смерть ее бывшего партнера.

"У него была операция на придатках и он запил. Напился и упал головой вниз в погреб. А это был золотой человек! Знаете, мужчины очень обращают внимание на то, что он уже не мужчина. Я говорю: "Да мне уже ничего не надо, чтобы ты был со мной. Сиди на даче и хозяйничай". А мужчины не могут этого перенести. Я думаю, что из-за этого он запил. Я собиралась ехать на дачу, а соседка позвонила по телефону и говорит, что собака лает. А он там вверх ногами. Представляете, какая страшная смерть", – рассказала актриса.

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