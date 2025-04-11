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"Черная вдова" украинского шоу-биза: актриса Нина Набока – о своих любовниках, причинах смерти трех любимых и "белке" третьего мужа

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
1,5 т.
'Черная вдова' украинского шоу-биза: актриса Нина Набока – о своих любовниках, причинах смерти трех любимых и 'белке' третьего мужа

Народная артистка Украины Нина Набока, которую называют "черной вдовой" отечественного шоу-бизнеса, ведь она похоронила троих мужей, раскрыла детали своей личной жизни. Она призналась, что ее отношения были довольно бурными, ведь не обошлось без измен, а иногда даже драк. Однако, по словам знаменитости, сложнее всего было справиться с пьянством третьего избранника.

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Об этом звезда сериалов рассказала в интервью на YouTube-канале Алины Доротюк. Она отметила, что испытывала искренние чувства ко всем партнерам, однако, к сожалению, все истории завершались на печальной ноте.

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Первый брак Нины Набоки

Первый избранник актрисы работал под руководством ее будущего третьего мужа. Пара познакомилась на съемочной площадке, и между ними довольно быстро разгорелись романтические чувства. Однако Нина Набока признается: если бы в те годы имела ум как сейчас, не связала бы себя узами брака с мужчиной, который по профессии часто ездит в длительные командировки. По ее словам, когда молодые люди находятся на расстоянии друг от друга, почти невозможно избежать измен. Она знала, что у любимого были женщины "на стороне", однако заметила: и сама не была идеальной.

"Черная вдова" украинского шоу-биза: актриса Нина Набока – о своих любовниках, причинах смерти трех любимых и "белке" третьего мужа

"Был у меня любовник, и не один. Я была молода, красива. Все горит, понимаете? Еще и с моим темпераментом. Так что здесь обижаться нельзя ни на мужей, ни на меня. Это жизнь", – поделилась знаменитость.

Второй брак

После смерти первого любимого сердце Нины Набоки смог завоевать мужчина, работавший переводчиком. Актриса вспомнила, что ее избранник был очень талантливым и интересным человеком, поэтому они могли общаться на разные темы в течение нескольких часов. Однако судьба сложилась так, что супруги не смогли долго быть вместе. Набока прожила со вторым любимым всего 4 года, после чего его жизнь оборвалась по причине осложнений от воспаления легких.

"Черная вдова" украинского шоу-биза: актриса Нина Набока – о своих любовниках, причинах смерти трех любимых и "белке" третьего мужа

Третий муж звезды

Нина Набока поделилась, что ярче всего проявляла свой характер во время последнего брака. Третьим мужем актрисы стал оператор. Она вспомнила, что в какой-то момент жизни ее бывший избранник стал зависим от алкоголя. По словам актрисы, он был действительно "золотым человеком", однако когда напивался, терял контроль над собой. Из-за этой "белки" от пьянства артистка даже могла ударить мужа. Нина Набока отметила, что именно эта вредная привычка и повлекла смерть ее бывшего партнера.

"У него была операция на придатках и он запил. Напился и упал головой вниз в погреб. А это был золотой человек! Знаете, мужчины очень обращают внимание на то, что он уже не мужчина. Я говорю: "Да мне уже ничего не надо, чтобы ты был со мной. Сиди на даче и хозяйничай". А мужчины не могут этого перенести. Я думаю, что из-за этого он запил. Я собиралась ехать на дачу, а соседка позвонила по телефону и говорит, что собака лает. А он там вверх ногами. Представляете, какая страшная смерть", – рассказала актриса.

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